Ceyda Düvenci: Adaletin daim olsun

Oyuncu Ceyda Düvenci, oğlu Ali'nin doğum gününü sosyal medya hesabından yazdığı satırlarla kutladı. Düvenci’nin yazdıkları şöyle: “Buklesinden, gamzesinden, gözünden, sözünden ışık çıkan aşk çocuğum, canım oğlum… İyi ki doğurduk seni babacığınla… İyi ki bizim oldun. Adaletin daim olsun, kalbin hep aşkla atsın, sözün hep ezgi dolu olsun, etrafını güldürmeye neşe saçmaya devam et, kırgınlıkların, yorgunlukların, yılgınlıkların olacak elbet ama gücün seni hep kaldığın yerden devam etmeye yeter olsun… Çok sev, çok oku, çok sevil, çok gez, çok eğlen… Seni çooook seviyorum, çok seviyoruz… İyi ki bizim oldun. Ablan, baban ve ben seni çooook seviyoruz, aşkla…”