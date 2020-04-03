Yaşamını yitirenlerin sayısı 69 kişi daha arttı

03 Nisan 2020 Cuma, 19:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı. 2 bin 786 pozitif vaka daha tespit edildi. 20 bin 921 toplam vaka. 69 hastamızı kaybettik.

Böylece Türkiye'deki toplam vaka sayısı 20 bin 921, toplam yaşamını yitirenlerin sayısı ise 425 oldu.

EN RİSKLİ İLLER

Koca, Nüfusa göre en riskli illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Konya’dır. 20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğü, erkeklerin kadınlara göre görülme oranının daha yüksel olduğunu söylemek istiyorum'' dedi.

EN ÇOK CAN KAYBI İSTANBUL’DA

En yüksek can kaybının 210 ile İstanbul'da olduğunu söyleyen Koca, ''Gençlerim hastalığı ya hissetmemekte yada hafif geçirdiğini daha önce ifade etmiştim. Şuan 25 ilde can kaybımız olmadı'' dedi.

ERKEK ORANI DAHA YÜKSEK

25 ilde can kaybımızın olmadığını 56 ilimizde hayatını kaybeden vakalarımızın olduğunu söyleyen Koca, '' Vefat eden hastalarımızın yaşlarına baktığımızda 50 yaş üzeri vefat sayısının giderek daha fazla artmış olduğunu özellikle erkek oranının daha yüksek olduğunu görmüş oluyoruz. 60 yaş üstünün çok kritik olduğu yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 64.4’ünü oluşturuyor. Hayatını kaybeden hastaların da yüzde 80’e yakınını da 60 yaşın üzerinde olduğunu görüyoruz. Hastaneye ihtiyaç duymaksızın evde takip edebildiğimiz hastaların oranı ise yüzde 86.7’si 60 yaşın altında. Genç de olsa KOAH hastasıysa aynı oranda yaşlı gibi bir risk oluşturduğunu görüyoruz'' ifadelerini kullandı.

BİLİM KURULUNDA KORONAVİRÜS GÖRÜLDÜ

Gazetecilerinin sorularını yanıtlaya Koca, ''Testin semptomu olan hastalara yapılması gerektiğiyle ilgili bir algoritmamız var. Bu ortamda pozitif olan kişiler olabilir. Bilim Kurulu'nda da bu virüsü taşıyan kişiler olabilir. Bu konuyla ilgili semptomu olan arkadaşlar testlerini yaptırmış oluyorlar. Bir arkadaşımızın böyle bir durumunun olduğunu söyleyebilirim'' dedi.

KORONAVİRÜS HAVADA KALIYOR MU?

Havada kalmasıyla ilgili yapılan araştırmanın detaylarını bilmiyoruz diyen Koca, ''Geniş kapsamlı çalışmalar henüz yok. Bulaşıcılığın çok yüksek olduğunu, bu yüksekliğin 1 metreden sonra etkisi olmaz gibi bir durumdan farklı olduğunu söyleyebilirim. Organları direkt etkileyen bir özelliği olup olmadığını bilmiyoruz. Bizim bildiğimiz mevsimsel grip gibi başlayıp solunum sistemini etkilediği, solunum yetmezliği ve organ yetmezliğinin daha sonra devreye girdiği şeklinde. Kalple ilgili özel bir durumu bugüne kadar bilmiyoruz'' dedi.