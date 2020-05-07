Yason Burnu’nda yol çalışmasına tepki

Ordu Perşembe’deki 1. derece arkeolojik sit alanı ve 2. derece doğal sit alanı olan Yason Burnu’na “çevre düzenlemesi” adı altında iş makineleriyle yol açılmasına tepki gösteren çevreciler, “Yason’u rahat bırakın” çağrısı yaptı.

Cemil Ciğerim
07 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, CHP Perşembe İlçe Başkanı Faruk Piroğlu, Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, Perşembe Sakin Şehir Derneği Başkanı Levent Erkoç, Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Coşkun Özbucak ve doğaseverler, doğa ve arkeoloji tahribatının yapıldığı Yason Burnu’nda incelemelerde bulundu.

Adıgüzel, “Kepçelerin açtığı yolda tahrip olmuş arkeolojik kalıntıları tespit ettik. Durdurulmasını değil, burayı bu hale getirenlerden hesabının da sorulmasını bekliyoruz” dedi.


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