Yayıncılar Kooperatifi: Ayakta kalabilmek her geçen gün daha da zorlaşıyor

15 Nisan 2020 Çarşamba, 19:55

Birinci yılını kutlayan Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP), ''İçinden geçtiğimiz süreçte özellikle küçük ve orta ölçekli yayınevleri için ayakta kalabilmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Kooperatif, bu zorlukları ortak çabayla, dayanışmayla, imece ile aşmak için oluşturulmuş güçlü bir ortaklıktır. Bir arada olmanın sağladığı geniş olanaklarla, üretim, dağıtım, tanıtım, satış ve sergileme alanlarındaki sorunları aşmanın aracıdır'' açıklamasında bulundu.

YAYKOOP BİR YAŞINDA

''2019'un Nisan ayında kurulan Yayıncılar Kooperatifi orta ve küçük ölçekli yayınevlerinin, yaşanan sorunlar karşısında bilnçli bir araya gelişidir. Kuruluşundan itibaren ortaklarının mesleki ve ekonomik kazanımları lehinde söz sahibi olmayı, edindiği birikim ve deneyimi başta kendi sektörü olmak üzere, toplumun tüm kesimleri ile paylaşmayı ilke edinerek, bu anlayışını ortaklarından aldığı güçle sürdürme hedefi gütmektedir.''