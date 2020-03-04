Yazarımız Barış Terkoğlu gözaltına alındı
Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Gözaltı kararının; Haber Müdürü olduğu Oda TV'de dün yayımlanan MİT haberiyle ilgili olduğu iddia edildi.
Barış Terkoğlu gözaltı kararının ardından Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube’ye götürüldü.
Güvenlik Şubeden verilen bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz’ın sözlü talimatı ile söz konusu haber nedeniyle Terkoğlu hakkında gözaltı kararı uygulandı.
Terkoğlu sabah 9’dan sonra ifadesi alınmak üzere gözaltında tutuluyor.
Gözaltı kararının, 'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı' başlıklı haber nedeniyle olduğu iddia edildi.
Ayrıca Barış Terkoğlu’nun ifadesi, Emniyet Müdürlüğünde direkt Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz tarafından Çağlayan Adliyesi’nde de alınabileceği aktarıldı. Savcılığın sözlü talimatı, "mevcutlu getirilmesi" yönünde olduğu öğrenildi.
HÜLYA KILINÇ DA GÖZALTINDA
Odatv'nin haberine göre, gözaltına konu olan haberi yazan Manisa’nın deneyimli gazetecisi Hülya Kılınç’ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Gazeteci Kılınç’ın ifade vermek üzere İstanbul’a götürüleceği iddia edildi.
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