Yeni albüm görsellerini paylaştı

Lady Gaga, koronavirüs salgını nedeniyle çıkış tarihini ertelediği yeni albümü “Chromatica”dan iki yeni görsel yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
08 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

Çıkış tarihi merakla beklenen albüm görsellerini “Chromatica 2020” notuyla paylaşan şarkıcı, sosyal medya hesabından “Çok düşünüp taşındıktan sonra size Chromatica albümünün çıkışını ertelemeye karar verdiğimi söylemek istiyorum. Yeni 2020 yayın tarihini yakında bildireceğim, zor zamanlardan geçiyoruz” diyen Lady Gaga, “Bunun albüm yayımlamak için doğru zaman olmadığını hissediyorum” ifadesini kullanmıştı. Yeni albümün 10 Nisan’da çıkması bekleniyordu.


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