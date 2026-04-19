Eski hakemler Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi: İptal edilen golde ofsayt kararı doğru mu?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Maçın 60. dakikasında Galatasaray, Leroy Sane ile 3. golü buldu ancak 5 dakikalık VAR incelemesinin ardından pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. Eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

48' Roland Sallai'ye gösterilen sarı kart kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Sarı kart gösterilecek bir kritik yok. Faul de zorlama.

Deniz Çoban: Faul tartışılır. Faul vermesine itiraz etmem. Ölü noktaya giden bir top. Hiçbir şekilde sarı kart olması mümkün değil.

Bülent Yıldırım: Sarı karta katılmam mümkün değil.

60' Leroy Sane'nin iptal edilen golünde karar doğru mu?

Bahattin Duran: VAR müdahalesi çok yanlış. Açık bir hata olması lazım ki VAR müdahale etsin.

Deniz Çoban: Prensip belli. Dakikalarca kontrol edip hakemi davet ediyorsanız bunu yarım dakika içerisinde yaparsınız. Maalesef VAR müdahaleleri çok ciddi hatalar yapılıyor. Sahada bile ofsayt değil. İnsanların yanıldığı şey her pozisyon için hakem kenara çağrılmaz. Hakemler sahada çok yanlış bir karar verirse VAR müdahale edecek.

Bülent Yıldırım: Türkiye'de bu yanlış uygulanıyor. Bu pozisyonda golü vereceksiniz. Top aktif olarak arkaya gidiyor. Yardımcı hakem golü vermişse gol geçerli sayılır. Sistem şüpheli şekilde uyarı veriyor. Burada kimse ofsayt beklemiyor. VAR müdahalesi yanlış. Gol kararı verilmeliydi. Çizgiyi anlamakta zorlandım. Tartışmanın anlamı yok.