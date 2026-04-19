İsrailli analistten dikkat çeken iddia: “İsrail’in yeni düşmanı Türkiye ya da Pakistan olabilir”

İsrailli analist Boaz Golani tarafından kaleme alınan görüş yazısında, İran’a karşı yürütülen savaşın ardından Orta Doğu’daki dengelerin değiştiği ve Tel Aviv’in yeni 'baş düşmanının' Türkiye veya Pakistan olabileceği öne sürüldü.

Golani’ye göre, İran’la savaşın sona ermesine yönelik görüşmeler sürerken bölgede 'kayan dengeler' ortaya çıkıyor. Analist, Tahran’ın artık İsrail’in ana rakibi olma rolünü sürdüremeyeceğini savunarak, bu rolün başka bir ülke tarafından doldurulacağını iddia etti.

Yazıda, Ali Hamaney liderliğinde İran’ın son 30 yılda bu rolü üstlenmek için büyük çaba harcadığı belirtilirken, son savaş ve ekonomik kriz nedeniyle ülkenin askeri kapasitesinin 'büyük ölçüde ortadan kalktığı' ileri sürüldü.

TÜRKİYE İLE PAKİSTAN'I İŞARET ETTİ

Golani, İran’ın yerini alabilecek ülkeler olarak Türkiye ve Pakistan’ı işaret etti.

“Görünüşe göre rekabet, Türkiye ile Pakistan arasında şekillenmiş durumda” diyen analist, iki ülkenin ortak özelliklerine dikkat çekti:

Türkiye’de yaklaşık 85 milyon, Pakistan’da 240 milyon nüfus

Her iki ülkede de güçlü Sünni çoğunluk

Orduya dayanan siyasi yapı iddiası

Büyük askeri güç

ABD ile iyi ilişkiler

TÜRKİYE-İSRAİL GERİLİMİ

Son dönemde İsrail ile Türkiye arasındaki gerilim özellikle Gazze Savaşı ve Suriye’deki nüfuz mücadelesi nedeniyle artmış durumda.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sert sözlerle hedef aldı.

Analistlere göre iki ülke arasındaki rekabetin ana sahası Suriye olmaya devam edecek.

PAKİSTAN DA HEDEFTE

Öte yandan Pakistan, İran savaşı sürecinde arabulucu rolüyle öne çıkarken, bazı üst düzey yetkililerin İsrail karşıtı açıklamaları dikkat çekiyor.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, kısa süre önce yaptığı ve daha sonra sildiği bir paylaşımda İsrail’i 'şeytani bir devlet' ve 'insanlık için bir lanet' olarak nitelendirmişti.

'İKİ ÜLKEDEN BİRİYLE...'

Golani yazısında İsrail'in, İran ile çatışmaların sona ermesinin ardından bu iki ülkeden biriyle karşı karşıya gelebileceği bir senaryoya hazırlıklı olması gerektiğini savundu.

“Seçim bizim elimizde değil ve her iki seçenek de neredeyse eşit derecede olumsuz” diyen analist, İsrail’in bu süreçte en önemli kozunun ABD ile ilişkileri olduğunu vurguladı.