Yeni tehlike: Katil arılar
Asya kökenli katil eşek arıları ABD’de görülmelerinin ardından İspanya’ya da sıçradı. Dev arılar Avrupa ülkesinde bir kişinin ölümüne neden oldu.
Dünya corona virüs pandemisiyle mücadele ederken bir yandan da katil arı istilasıyla uğraşıyor. Asya kökenli katil eşek arıları ABD'den sonra Avrupa'ya da sıçradı. Dev arılar Avrupa ülkesinde bir kişinin ölümüne neden oldu.
İspanya’nın kuzey batısındaki Galiçya Özerk Bölgesi’ne bağlı Villestro kentinde 54 yaşındaki bir adamın Asya kökenli eşek arısının sokması sonucunda öldüğü belirtildi.
Zehirli eşek arıları geçen hafta ilk olarak ABD’nin başkenti Washington DC.’de görülmüştü.
New York Times’ın aktardığına göre Japonya’da her yıl 50 kişi zehirli eşek arısı sokması sonucunda yaşamını yitiriyor.
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