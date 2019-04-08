İmamoğlu, Erdoğan'a Bahçeli'nin sözleriyle yanıt verdi

Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediyesi'ni ziyaretinin ardından eşi Dilek İmamoğlu ile beraber yurttaşlara seslendi.

Belediye Başkanı seçilen Gökhan Yüksel'i tebrik etmeye geldiğini dile getiren İmamoğlu, "Ama görüyorum ki siz de beni tebrik etmeye gelmişsiniz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu şöyle konuştu:



"Ben size bir şey tavsiye edeyim mi? Buradan herkese söylüyorum. Yuhalamak aklınıza geldiğinde gülün. Bak ne kadar güzel, bak vallahi gülün. Yuhalamak sizin o güzel yüreğinize yakışmıyor. Onun için ben Anadolu Ajansı dedim mi atın kahkahayı kardeşim, atın kahkahayı, bu kadar basit.

Ben size bir şey söyleyeyim: Akıllarını başlarından aldık. Doğru mu? Dediler ki 'Biz bu süreci kontrol ederiz.' Tıkır tıkır verileri vermeye başladılar. Çıkıp sizlerin emeğini, sizlerin yüreğini açıkladığımda arkadaşların trafosuna kedi girdi. Daha önce bizim trafolara giriyordu, biliyorsunuz. Bu sefer Ankara'da Anadolu Ajansı'nın trafosuna kedi girdi. Tık diye şalter attı.

Bu sefer AA'nın trafosuna kedi girdi. Tam 11 saat veri vermediler. Hepimizin cebindeki paralarla maaş alan Anadolu Ajansı'nda yönetici oldukları oldukları düşünenleri şiddetle tekrar kınıyorum. Ben olsam utancımdan o görevi terk ederdim.

Üzülüyorum, devletin 100 yıllık kurumunun bir siyasi partiye değil, bir bireye değil milletine hizmet etmesi gerektiğinin bilincinde olmayan zavallılara böyle koltuklar teslim edersen başına gelecek budur. Ben sadece zavallı diyorum. Allah'a şükür yürekli yol arkadaşlarımla beraber biz o geceyi çok iyi yönettik. Hala da çok iyi yönetiyoruz.

Bahçeli'nin sözleriyle yanıt

Dediler ki süreci biz tanımlayınca, "24 bin oy, maddi hatalarla 21 bine indi. Şu anda yüzde 95'lere kadar sayımlar bitti. 15 bin 500 kadar bir fark var. Neymiş efedim 15 bin oyla kazanılan seçimi şaibeli olarak tanımlamaya çalışıyorlar. 3 bin oyla seçimi kazanmaktan çekinmediniz. Hem de yalan. Şimdi 15 bin oyu küçümsüyorsunuz. Gülüyorum hallerine. Size Sayın Bahçeli'nin sözünü hatırlatayım. 1 oyla bile seçim kazanılır. 15 bin oyu küçümseyenler, Ak Partili dostlarımında ruhunu incitiyorlar. Ben bütün kollarımla sizi kucaklamaya hazır olduğumu bütün Ak Partili hemşehrilerime duyuruyorum.

İstanbul'u sımsıkı kucaklamaya geliyorum, barış için, özgürlük için, ahlak için, vicdan için, normalleşmek için. Şu anda ben burada 'İstanbul İttifakı'nı görüyorum. Siyasi anlayışı ne olursa olsun bu şehri korumak isteyen, insanca yaşamak isteyen, mutlu ve huzurlu olmak isteyen insanları görüyorum.

NTV, CNN Türk ve Habertürk'e tepki

Buradan sesimi duyurmak istiyorum. Medya insanları bilgi alma haklarını korumak zorundadır. Bazı medya kanallarını anladık, onları bir kenara koyuyorum. Anadolu Ajansı da dahil. Ama bazi aileler, bazı iş insanları var ki onlarca yıl ailelerinin büyüklerinin kurduğu, bugüne getirip taşıdıkları soyadlarıyla Türkiye'ye örnek olmuş iş insanları var. Ben onların patronluğunu yaptığı medya kanallarında sesimin kısılmasını, onlar adına değil, geçmişleri adına, aileleri adına, üzüntüyle takip ediyorum.

Rakibimiz adına 10 kişi konuşuyor, her birini naklen veriyorlar. Benim de onlara cevabım var, beni neden göstermiyorsunuz? Ben basın açıklaması yapıyorum, rakibimiz adına konuşanların cevabını yayınlıyor benimkini yayınlamıyor. Benim söylediğimi insanlar duymazsa o insanın bana verdiği cevaptan ne anlayabilir? Böyle adalet olur mu?

İsim veriyorum; NTV'yi, Şahenk ailesini, Habertürk'ü, Ciner ailesini, CNN Türk'ü, Demirören ailesini takip ediyorum... İş dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı kendilerini uyarmayı kendime hak gördüğüm için uyarıyorum. Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim. Bizi daha fazla dünyaya rezil etmeyin.