Galatasaray'dan dev teklif: Trabzonspor'dan transfer yanıtı!

21.01.2026 17:57:00
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un, Galatasaray'ın 19 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu Christ Inao Oulai için yaptığı teklife verdiği yanıt ortaya çıktı.

Orta saha arayışlarına devam eden Galatasaray'ın, sürpriz bir isme yöneldiği ve teklif götürdüğü iddia edildi.

HT Spor'un haberine göre Galatasaray, Trabzonspor forması giyen orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai için bordo-mavililerin kapısını önemli bir teklifle çaldı.

TRABZONSPOR'DAN RET YANITI

Habere göre Galatasaray, 19 yaşındaki futbolcunun transferi için Trabzonspor'a 20 milyon Euro ve Ahmed Kutucu'yu teklif etti. Trabzonspor'un ise Galatasaray'dan Oulai için gelen bu teklifi geri çevirdiği ileri sürüldü.

Trabzonspor forması altında bu sezon 11 maçta süre bulan Fildişi Sahilli genç orta saha oyuncusu, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

