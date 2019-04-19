İmamoğlu, hızlı başladı! Belediye şirketlerinden bakın ne istedi



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra mesaisine başladı.

İmamoğlu, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu’nda çalışan iki müfettiş görevlendirerek, bu müfettişlere, belediye çalışanı veya dışarıdan görevlendirilecek üç uzmanla birlikte belediyenin elektronik veritabanında inceleme yapma ve veri tabanını kopyalama yetkisi verdi.

Independent Türkçe’den Cihat Arpacık’ın ulaştığı belgelere göre İmamoğlu’nun başlattığı inceleme sadece veri tabanlarıyla sınırlı değil. İmamoğlu, 18 Nisan’da belediye şirketlerine bir yazı göndererek birçok bilgi ve belge istedi.

Seçim günü olan 31 Mart ile yazının gönderildiği 18 Nisan arasını kapsayacak şekilde banka mevcudu tespit tutanaklarını isteyen İmamoğlu, tapuda kayıtlı taşınmazları, belediyeye kayıtlı araçların listelerini, araçların kimler tarafından kullanıldığını, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar ile tablet ve cep telefonlarının ve bunların tahsis edildiği kişileri, memur, sözleşmeli memurların listelerini de istedi.

Bir başka evrakta iste şirketlerden istenen bilgiler şöyle sıralandı:

Mali tablolar

Bütçe uygulama sonuçları tabloları

Kasa sayım tutanakları

Alınan çekler

Menkul kıymet ve varlıklar

Tapuda kayıtlı ve kayıtlı olmayan taşınmazlar

Öte yandan Sözcü'nün aktardığına göre İmamoğlu, İBB'deki belediye iştiraklerinin rutin görevlerini sürdürmesini isterken, ikinci bir emre kadar bu kapsamın dışında kalan “ödeme, harcama, ihale, doğrudan temin, mal ve hizmet alımı, personel alımı, araç kiralama, alım satım, gayrimenkul kiralama, alış ve satış” benzeri tüm işler ve işlemleri durdurdu.

"DAHA BİRÇOK TEDBİRİMİZ OLACAK"

öte yandan bugün belediyede CHP'li meclis üyeleriyle bir araya gelen İmamoğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, belediye ve bağlı kuruluşların veri tabanının kopyalanması talimatına ilişkin sorusu üzerine İmamoğlu, bu tür talimatların olacağını söyledi. İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Daha birçok tedbirimiz olacak. Bunlar mahalli düzeyde olabilir. İnsan kaynakları tespiti düzeyinde olabilir. İştirakler düzeyinde olabilir. Şu an tek tek bunları sıralamaya vakit yetmez. Zira uzman ekiplerimiz çalışıyor. Basına sızıyor, görüyorum. Çok da önemli değil. Belki sızmaması gerekir ama bizim için şeffaflık ana prensip olduğu için orada bir şey yok. Sadece İstanbul'un hafızasını kamu içerisinde hukuka uygun bir şekilde muhafaza etme talimatıdır."