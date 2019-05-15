Kaftancıoğlu: YSK’nın hakimleri varsa halkın da avukatları var

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, 23 Haziran’da sandıklarda görev almaları için “Her Sandıkta Bir Avukat” sloganıyla avukatlara çağrıda bulundu.

Kaftancıoğlu, “YSK’nın hakimleri varsa halkın da iradesini koruyacak avukatları var. Tüm avukatlarımızı 23 Haziran’da sandık başında görev almaya davet ediyorum” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, 23 Haziran’da yeniden gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için sandık güvenliği hazırlıklarına devam ediyor. CHP İstanbul İl Örgütü, 31 Mart’ta İstanbul’da oy kullanılan 31 bin 186 sandığa ait ıslak imzalı sonuç tutanakların tamamını kısa sürede bir araya getirerek İstanbulluların oylarına sahip çıkmayı başarmıştı.

"HER SANDIKTA BİR AVUKAT" KAMPANYASI

23 Haziran seçimleri için de sandık güvenliği çalışmalarını hızlandıran CHP İstanbul İl Başkanlığı, “Her Sandıkta Bir Avukat” kampanyası başlattı. CHP’nin İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu tarafından duyurulan bu kampanyayla İstanbul’da oy kullanılan tüm sandıklarda en az birer avukatın görevli olması hedefleniyor. 23 Haziran’da sandıklarda görev almak isteyen avukatlar, 0 212 706 09 89 numaralı telefonu arayarak ya da [email protected] adresine mail göndererek başvuru yapabilirler.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, avukatlara yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:

“31 Mart’ta oylarınıza, sandıklara sahip çıktık. Sonrasında da günlerce sandık başlarında nöbet bekledik. Ne hak yedik, ne de hakkınızı yedirdik. Halkın iradesini saygı duymayan 31 Mart seçimlerini iptal ettiler ve 23 Haziran’da yeniden seçime gidiyoruz. 23 Haziran’da da halkımızın iradesine hep birlikte sonuna kadar sahip çıkacağız. YSK’nın hakimleri varsa halkın da iradesini koruyacak avukatları var. 23 Haziran’da tüm avukatlarımızı sandık başında görev almaya davet ediyorum. Sevgili avukatlar, 0 212 706 09 89 numaralı telefonu arayarak İstanbul’daki 31 bin 186 sandıktan birinde görev alabilirsiniz. Hep birlikte halkın iradesine ve hukuka sahip çıkalım."