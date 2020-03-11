Yılmaz Vural, bitiş düdüğünün ardından fenalaştı
Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, bitiş düdüğünün hemen ardından fenalaştı. Vural etrafındakilere, "Bana tuzlu ayran getirin, bir şeyim kalmaz" derken, kendisine getirilen tuzlu ayranı içtikten sonra düzeldi.
Adana Demirspor ile Akhisarspor arasında oynanan maçın ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural fenalaşırken, deneyimli teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
TFF 1'inci Lig'in 27'nci haftasında bugün oynanan Adana Demirspor - Akhisarspor müsabakasının ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, fenalık geçirdi. Yılmaz Vural etrafındakilere, "Bana tuzlu ayran getirin, bir şeyim kalmaz" derken, kendisine getirilen tuzlu ayranı içtikten sonra düzeldi.
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