Yine kısa devriye

24 Mart 2020 Salı, 06:00

Rusya, Türkiye’nin, ortak devriyelerin yapılmasını engelleyen radikal grupları etkisiz hale getirmeyi taahhüt ettiğini duyururken geçen hafta bölgedeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliğine saldıran ve 2 askerin şehit olmasına neden olan radikal gruplara yönelik operasyon olasılığı güçleniyor. Geniş çaplı operasyon düzenlemese de ÖSO gruplarıyla birlikte nokta operasyonlar yapılabileceği belirtiliyor. Milli Savunma Bakanlığı, dün gerçekleştirilen İdlib’deki ortak devriyeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib’deki M-4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2’nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi” ifadelerini kullandı. Devriyeye ilişkin Rus tarafından resmi açıklama ise Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden geldi. M-4 karayolundaki ikinci Türk-Rus ortak devriyesinin yapıldığı duyurulan açıklamada “güvenlik önlemleri çerçevesinde devriyenin güzergâhının kısaltıldığı” belirtildi. Merkezden yapılan bir diğer açıklamada “Türk tarafı, güvenlik koridorunda M-4 karayolunda ortak devriye gerçekleştiren konvoyların ilerleyişini engelleyen radikal grupları etkisiz hale getirmeye yönelik faaliyetleri en kısa sürede yapmayı taahhüt etti” ifadelerine de yer verildi.

SEVKIYAT ARTIYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 5 Mart’ta Moskova’da gerçekleştirdikleri zirvede İdlib’in ortasından geçen ve büyük bir bölümü başta terör örgütü HTŞ olmak üzere radikal cihatçı grupların kontrolündeki M-4 karayolunun etrafında güvenli koridor kurulması konusunda uzlaşmaya varılmıştı. Mutabakat kapsamında 15 Mart’ta ilk devriye sorunlarla başlamış, devriyenin “provokasyonlar” nedeniyle planlanandan kısa tutulduğu açıklanmıştı. İlk ortak devriyenin ardından TSK’nin M-4’ü devriyeye uygun hale getirme çabaları devam ederken 19 Mart’ta M-4 üzerinde TSK konvoyuna yönelik roketli saldırıda 2 asker şehit olmuş, MSB saldırıyı “radikal” grupların yaptığını duyurmuş ancak örgüt ismi vermemişti. Öte yandan M-4 üzerinde Türkiye’nin güvenliği sağlama çabaları sürerken bölgeye sevkıyatı da artıyor. Muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib’deki Türk askerlerinin M-4 üzerinde bugüne kadar 5 devriye gerçekleştirdiğini, dün de M-4 üzerinde yer alan ve cihatçıların kontrolündeki Cisr el Şuğur’un güneyinde iki ayrı askeri üslenme noktası kurduğunu, Türkiye’nin İdlib’deki askeri üslenme noktası sayısının 49’a ulaştığını duyurdu.