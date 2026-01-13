Fenerbahçe Beko'dan Sarunas Jasikevicius kararı: Resmen açıklandı!

Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, bu sezon da büyük hedefler peşinde koşan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörlüğünü yürüten ve kazandığımız tarihi başarıların en büyük pay sahiplerinden biri olan Sarūnas Jasikevicius ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Bu anlaşmanın kulübümüze ve başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius'a hayırlı olmasını diliyor, kendisine zaferler ve şampiyonluklarla dolu sezonlar temenni ediyoruz."