YKS geç başvuru süresi uzatıldı
ÖSYM: 2020 –YKS için geç başvuru günleri 20 Mart 2020 tarihine kadar uzatıldı.
ÖSYM: 2020 –YKS için geç başvuru günleri 20 Mart 2020 tarihine kadar uzatıldı.
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