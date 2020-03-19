YKS geç başvuru süresi uzatıldı

ÖSYM: 2020 –YKS için geç başvuru günleri 20 Mart 2020 tarihine kadar uzatıldı.

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2020 Perşembe, 17:17

ÖSYM: 2020 –YKS için geç başvuru günleri 20 Mart 2020 tarihine kadar uzatıldı. 

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