Yol Bisikleti Avrupa Şampiyonası ertelendi
İtalya’daki Yol Bisikleti Avrupa Şampiyonası ertelendi.
İtalya'nın Trentino şehrinde 9-13 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan Yol Bisikleti Avrupa Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Avrupa Bisiklet Birliğinden (UEC) yapılan açıklamada, ertelenen Yol Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nın 2021'de aynı yerde yapılacağı duyuruldu.
Açıklamada kesin tarih verilmezken, organizasyonun 1-5 Eylül veya 8-12 Eylül tarihlerinde yapılacağı aktarıldı.
Video Haberler
- Öğrenciyle diyaloğu konferansa damga vurdu!
- Uzmanından '7'nin üzerinde deprem ve tsunami' uyarısı
- Metallica'dan hayranlarına karantina sürprizi!
- İstanbul'daki tarihi surlarda çökme meydana geldi
- İstanbul'da korku dolu anlar! Binayı boşalttılar
- Aşı tutarsa yöre halkına 10 milyon TL'lik ek kazanç
- Yasak tanımadılar! Sokak ortasında böyle görüntülendiler
- Karadeniz'de gemilere eşlik eden yunuslar büyüledi
- Alanya'daki kaplumbağa vahşetinde önemli gelişme!
- Bodrum'da görüntülenmişti! Uzmanından açıklama geldi