Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandığını açıkladı

06 Nisan 2020 Pazartesi, 10:23

Yönetmen İlker Canikligil, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

YouTube kanalı FluTV'den yayın yapan İlker Canikligil, hastanede Kovid-19 tedavisi gördüğünü açıkladı.

Genel sağlık durumunun iyi olduğu görülen Canikligil, "Çok endişelenecek bir durum olduğunu sanmıyorum. Kimileri için çok acılı, ciddi öksürüklerle kavrulan insanlar var bende daha hiç öksürük olmadı. Bundan sonraki günlerde ne olur, ben tam kaçıncı günündeyim onu da çıkarmak biraz zor." ifadelerini kullandı.