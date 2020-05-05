Yönetmen Özer Kızıltan kansere yenildi

05 Mayıs 2020 Salı, 15:21

Yönetmen Özer Kızıltan’ın vefatı sosyal medyada Antrakt Sinema hesabından şu şekilde duyuruldu: “Yönetmen Özer Kızıltan 57 yaşında hayatını kaybetti. Özer Kızıltan 2005 yılında ‘Takva’ isimli filmi çekmişti. Birçok televizyon dizisi de yöneten Özer Kızıltan uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.”





2006 yılında Antalya Film Festivali’nde yarışan “Takva” dini bir cemaate katılan ve bir süre sonra yaşadığı vicdani sorumlulukla baş edemeyen bir adamın yaşadıklarını anlatıyordu. Başrolünü Erkan Can’ın üstlendiği filmde Güven Kıraç, Meray Ülgen, Öznur Kula, Settar Tanrıöğen, Engin Günaydın gibi isimler de rol alıyordu. Senaryosu Önder Çakar tarafından yazılan film Antalya’da 8 ödül alırken, Toronto Film Festivali’nde de Kültürel Yenilik ödülü almıştı.





Kızıltan ayrıca “Beni Unutma”, “Aşkın Beş Hali” ve “Mahrumlar” adlı sinema filmleri ile çok sayıda TV dizisi yönetmişti.



