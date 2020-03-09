Yükselen elektrik faturalarından şikayetçi olan vatandaşların çoğu, her ay 130 TL'den fazla fatura ödüyor

09 Mart 2020 Pazartesi, 17:20

Tüketicilerin elektrik tüketimine dair sonuçlara ulaşmak için yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 82'si ayda 130 TL'den fazla elektrik faturası ödediğini söylerken, yüzde 99'u ise elektriğe ödediği tutarın yükseldiğini belirtiyor. Toplam tüketicilerin yüzde 57'si ise elektrik faturalarının geçen yıla göre en az yarı yarıya arttığı görüşünde.

“Tükettiğim elektriğin ederi ne ise onu ödüyorum” diyenlerin oranı yüzde 13’te kalırken, sadece yüzde 2’lik bir kesim elektrik faturasına olması gerektiğinden az ödediğini söylüyor. Katılımcıların yüzde 86’sı ise tükettiğinden fazlasını ödediğini düşünüyor ve bir şekilde şeffaflık olmadığına inanıyor.

VATANDAŞ TASARRUFA YÖNELİYOR

Bununla birlikte tüketicilerin yüzde 60’ı elektrik faturaları ile ilgili yapabilecekleri bir şey olmadığını ve çaresiz olduğunu düşünürken; yüzde 37'lik bir oran elektrik faturalarını düşürmek için tasarruf yöntemlerine yöneldiğini belirtiyor.

2018 AĞUSTOS'TAN BERİ 5 ZAM

2019 Haziran'daki İstanbul seçimlerinin ardından temmuz ve ekim aylarında elektrik fiyatlarına yüzde 15'er zam yapıldı. 2018 Ağustos ayından bu yana ise 5 kez zam haberi geldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2019'un Ocak ayında tüketicilerin 100 liralık elektrik faturası 2020 yılının Ocak ayında 132 liraya yükseldi.