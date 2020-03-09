Yükselen elektrik faturalarından şikayetçi olan vatandaşların çoğu, her ay 130 TL'den fazla fatura ödüyor
Elektrik tedarikçilerini karşılaştırma sitesinin yaptığı ankete göre, tüketiciler yüksek elektrik faturalarından şikayetçi. Yüz yüze yapılan anket sonuçları elektrik faturalarının geçen seneye göre yarı yarı arttığını; katılımcıların yüzde 82'sinin her ay 130 TL'den fazla fatura ödediğini ortaya koyuyor.
Tüketicilerin elektrik tüketimine dair sonuçlara ulaşmak için yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 82'si ayda 130 TL'den fazla elektrik faturası ödediğini söylerken, yüzde 99'u ise elektriğe ödediği tutarın yükseldiğini belirtiyor. Toplam tüketicilerin yüzde 57'si ise elektrik faturalarının geçen yıla göre en az yarı yarıya arttığı görüşünde.
“Tükettiğim elektriğin ederi ne ise onu ödüyorum” diyenlerin oranı yüzde 13’te kalırken, sadece yüzde 2’lik bir kesim elektrik faturasına olması gerektiğinden az ödediğini söylüyor. Katılımcıların yüzde 86’sı ise tükettiğinden fazlasını ödediğini düşünüyor ve bir şekilde şeffaflık olmadığına inanıyor.
VATANDAŞ TASARRUFA YÖNELİYOR
Bununla birlikte tüketicilerin yüzde 60’ı elektrik faturaları ile ilgili yapabilecekleri bir şey olmadığını ve çaresiz olduğunu düşünürken; yüzde 37'lik bir oran elektrik faturalarını düşürmek için tasarruf yöntemlerine yöneldiğini belirtiyor.
2018 AĞUSTOS'TAN BERİ 5 ZAM
2019 Haziran'daki İstanbul seçimlerinin ardından temmuz ve ekim aylarında elektrik fiyatlarına yüzde 15'er zam yapıldı. 2018 Ağustos ayından bu yana ise 5 kez zam haberi geldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2019'un Ocak ayında tüketicilerin 100 liralık elektrik faturası 2020 yılının Ocak ayında 132 liraya yükseldi.
Video Haberler
- Erdoğan: Size koronavirüs getirmiş olabilirim
- Kardeşim koronadan öldü, arkamdaki yatakta yatıyor
- Öğrencilere verdiği kitap öğretmeni açığa aldırdı
- Eşini bıçakla rehin aldı!
- Kadınlar Günü’nde kadın cinayeti!
- Göçmenler Meriç Nehri'nde yıkandı
- A Haber muhabirinden göçmene sınırı geçme tarifi
- Kedi ve köpekteki koronavirüs insanlara bulaşmaz
- AKP'li milletvekili Engin Özkoç'u tehdit etti!
- Taksim'de kadınların 8 Mart yürüyüşüne polis müdahalesi!