Yunanistan’da göçmenlere destek yürüyüşü

06 Mart 2020 Cuma, 09:55

Yunanistan’ın başkenti Atina’da dün gece, göçmenlere destek yürüyüşü gerçekleştirildi. Göstericiler, “Birlikte yaşayabiliriz. Sömürü, savaş, milliyetçilik ve ırkçılığa karşı birlikte savaşabiliriz” mesajını verdi. Kent merkezindeki Atina Üniversitesi önünde toplanan binlerce kişi, Avrupa Birliği’nin mülteci politikasını eleştiren sloganlar atarak Sintagma Meydanı’nda bulunan Parlamentonun önüne kadar yürüdü. “Sınırları Açın Barikatları Yıkın” yazılı pankartı taşıyan grup, hükümetin sert tutumunu da eleştirdi.

Eylem sırasında, “Yunanlar ve yabancılar birlikte çalışabiliriz”, “Kale Avrupa’ya hayır” ve “Faşizme ölüm” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler olaysız dağıldı.