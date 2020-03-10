Yunanistan'daki bütün okullar 14 gün tatil

Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının ülkede yayılmasına karşı eğitim kurumlarına yolladığı talimatları paylaştı.

Üke genelindeki okulların tüm kademelerinin yarından itibaren 14 gün süreyle kapatılacağını belirten Kikilias, çalışan veliler ile durumdan etkilenen işletme ve eğitim personeline gerekli desteği sağlayacaklarını kaydetti. Koronavirüs vaka sayısının 89 olduğu Yunanistan'da bazı okullarda eğitime daha önce ara verilmişti. Kikilias, açıklamasında, "Tüm Yunanlıların sorumluluk gösterme zamanıdır" ifadesini kullandı.

