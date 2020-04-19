Yunanistan'daki göçmen çocuklar Avrupa yolunda

19 Nisan 2020 Pazar, 15:57

Yunanistan’da bulunan refakatsiz göçmen çocukların Avrupa Birliği (AB) ülkelerine dağıtılması anlaşması çerçevesinde harekete geçildi. Yunanistan, bir grup çocuğu önceki gün Almanya’ya gönderdi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, başkent Atina’da bulunan havalimanına getirilen çocukları karşıladı. Çocuklar salgın nedeniyle gruplar halinde uçağa bindirilirken önümüzdeki günlerde de Avrupa ülkelerine göçmen çocukların gönderileceği açıklandı.

Avrupa ülkeleri hafta başında Yunan adalarındaki mülteci kamplarından refakatsiz sığınmacı çocukların alınması konusunda uzlaşmaya varmıştı. Salgına karşı alınan önlemler kapsamında varılan anlaşma gereği, ilk aşamada, kamplardan alınan 12 çocuk Lüksemburg’a gönderilmişti.

‘KORKUSUZ VE ONURLU BİR YAŞAM’

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, kapasitelerinin çok üzerinde mültecinin kaldığı kamplarda risk altında olan binlerce çocuğun durumuna dikkat çekmişti. Daha fazla göçmen çocuk için hızlıca harekete geçilmesi çağrısı yapan Asselborn, “Adalarda hüküm süren sefaleti kontrol altına alma zamanı geldi. Lüksemburg gibi küçük bir ülke bunu başarabiliyorsa diğer devletler de başarabilir. Çocuklar korkusuz ve onurlu bir yaşamı hak ediyor” demişti.

NE OLMUŞTU?

Mart ayı başında varılan uzlaşma çerçevesinde, İsviçre’nin yanı sıra AB ülkelerinden Belçika, Bulgaristan, Fransa, Hırvatistan, Finlandiya, Almanya, İrlanda, Portekiz, Lüksemburg ve Litvanya toplam bin 600 sığınmacı çocuk ve genci alma taahhüdünü ilan etmişti.

Refakatsiz çocukların Avrupa’ya getirilme sürecinin koordinasyonunu AB Komisyonu üstleniyor. Çocukların yeniden yerleştirme sürecinde ise söz konusu ülkelere Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR), Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Avrupa Birliği’ne bağlı Avrupa İltica Destek Birimi (EASO) destek veriyor.

Yunan adalarındaki kamplarda kalan 50 sığınmacı çocuğun daha birkaç gün içinde Almanya’ya götürülmesi planlanıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya’nın önümüzdeki haftalarda toplam 350 ila 500 refakatsiz çocuk sığınmacıyı ülkeye getireceğini açıklamıştı.