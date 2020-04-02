Yunanistan'dan gecikmeli müdahale: İlk defa bir göçmen kampı karantinaya alındı
Perşembe günü Yunanistan Göç Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 sığınmacının koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonucu ilk defa bir mülteci kampı karantina altına alındı.
Geçen hafta Atina hastanesinde doğum yapan 19 yaşındaki bir mültecinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonucu Yunan makamları kalabalık kamplarda yaşayan binlerce mülteciyi mercek altına aldı.
Bakanlığın açıklamasına göre, doğrulanmış vakaların hiçbiri hastalığa dair semptomlar göstermezken sağlık yetkilileri mültecilere test uygulamaya devam ediyor.
‘AVRUPA’YA GÖNDERİLMELERİ GEREKİYOR’
Caritas Europa yardım ajansından Leila Bodeux, “Göçmenlerin acil olarak Yunan adalarından AB ülkelerine tahliye edilmeleri gerekmekte” dedi.
Yunan adalarındaki kalabalık mülteci kamplarında 40 bin mülteci yaşam sürüyor. Söz konusu kamplar Sağlık Bakanlığı tarafından “zaman ayarlı bir sağlık bombası” olarak tanımlanıyor.
Yunanistan’da bugüne dek 1415 virüslü vaka rapor edildi ve 50 kişi salgına bağlı olarak yaşamını yitirdi.
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