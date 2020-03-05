Yunanistan’dan kritik mülteci açıklaması: Geri göndereceğiz
28 Şubat'ta Ankara'nın sınır kapılarını açmasının sonrasında Türkiye-Yunanistan sınırına akın eden mülteciler hakkında Atina yönetiminden açıklama geldi. Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Notis Mitaraçi, "1 Mart'tan sonra gelenleri ülkelerine geri göndereceğiz" dedi.
Yunanistan’ın Göçten Sorumlu Bakanı Notis Mitaraçi dün gece açıklamalarda bulundu.
28 Şubat’ta Ankara’nın sınır kapılarını açma kararı sonrasında sınırlara yığılan mültecilere şiddet uygulayan Yunan polisinin çabaları devam ederken, Mitaraçi ANA’ya konuştu. Mitaraçi denizden ve karadan 1 Mart’tan itibaren ülkeye giriş yapan mültecilerin ülkelerine geri gönderileceğini söyledi.
Mitaraçi, “Hedefimiz mültecileri ülkelerine göndermek. 1 Ocak 2019’dan önce ülkenin adalarına giden ve orada yaşayan mültecilerin de ana karaya gönderileceğini söyledi.
Öte yandan Reuters’a konuşan Yunan güvenlik güçleri, “Bugün durum sakin. Dün yaklaşık 150 kişilik bir grubu durdurduk” dedi.
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