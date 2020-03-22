‘Yurttaş taş mı yiyecek’

22 Mart 2020 Pazar, 11:36

Hükümet koronavirüse karşı “kısa çalışma ödeneği”nin devreye gireceğini açıklasa da bundan yararlanmak için bir dizi şart var. CHP milletvekili Süleyman Girgin, bu şartların değiştirilmesi için yasa önerisi verdi.

“Kısa çalışmaya geçen ya da kapanan işyerlerinin işsizliği artıracağı, emekçi halkımızı mağdur edeceği açıktır” diyen Girgin, bir işçinin bu ödeneği alabilmesi için “kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması gerektiğine” dikkat çekti. Girgin, şöyle devam etti:

“Bu da kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün çalışmış olmak ve son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmak anlamına geliyor. Ayrıca bu ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülüyor. Yani 3 aylık kısa çalışma ödeneği aldığınızda ve daha sonra işsiz kalıp işsizlik ödeneği talep ettiğinizde, 3 ay eksik olacak şekilde işsizlik maaşı alıyorsunuz. Bu nedenle alınan tedbirler hiçbir yaraya merhem değildir. Evinden çıkamayan vatandaş 3 öğün taş mı yiyecek?” Girgin, verdikleri yasa önerisi kabul edilirse salgın nedeniyle kısa çalışmaya geçen işyerlerindeki tüm sigortalıların ödenekten faydalanmasının sağlanabileceğini belirtti. Ayrıca bu ödemeler İşsizlik Sigortası ödemelerinden de düşülmeyecek.