Yuvalama kumsalı yine piknik alanı

15 Mayıs 2020 Cuma, 06:00

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Anamur Belediyesi’nin kaplumbağa üreme alanı olan ve koruma altında bulunan sahilde yaptığı piknik alanı çalışmasını durdurarak belediyeye para cezası vermişti.

Aradan 1 yıl geçti ve aynı bakanlıklar, aynı sahili belediyeye 2 yıllığına tahsis etti. Anamur Çevre Platformu karara tepki gösterirken yuvalama kumsalına yakın bölgede yaya ve bisiklet yolu, piknik alanı, çocuk parkı yapmayı planlayan Anamur Belediye Başkanı ise “Ekolojik dengeyi gözeteceğiz” dedi.

Kaplumbağa üreme alanından önce kum alan, daha sonra kumul alanın üzerine başka yerden getirilen toprağı örten belediye, bu taşıma toprağın üzerine ağaç dikip çim ekmişti.

Deniz kaplumbağaları üzerine çalışan bilim insanlarının ve çevrecilerin itirazları üzerine sahada inceleme yapan Çevre ve Şehircilik Mersin İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin İl Müdürlüğü, piknik alanı projesinin durdurulmasını istemiş, ayrıca Anamur Belediyesi’ne para cezası vermişti. Çevreciler de konuyu Bern Konseyi’ne taşımıştı. Ancak Bern süreci henüz tamamlanmadı.