Zirvede gençlerin özgüveni pekişti

11 Mart 2020 Çarşamba, 16:31

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Eğitim Fakültesi’nin Kariyer Merkezi işbirliğiyle ikincisini düzenlediği, mezunlarla öğrencileri buluşturan “Eğitimde Kariyer Zirvesi” 9-10 Mart günleri arasında “Eğitimde Yaşam Boyu Öğrenme”; “Alternatif Kariyer Yolları”; “Uluslararası Eğitim Programları” ve “Devlette Eğitimci Olmak” başlıklı dört panel ve çeşitli etkinliklerle BÜ. Albert Long Hall’da gerçekleşti.

Eğitim Fakültesi öğrencilerine mezuniyetten sonra onları bekleyen olası kariyer yolları ve deneyimler konusunda ilham veren, fakülte öğretim üyeleri Prof. Dr. Belma Haznedar, Doç. Dr. Deniz Albayrak Kaymak, Dr. Engin Ader ve Kariyer Merkezi Koordinatörü Burcu Ertürk Kılıç’ın moderatörlüğündeki panellerde ağırlıkla Milli Eğitim, özel okul, üniversite ve AÇEV gibi sivil toplum kuruluşlarında çalışmakta olan BÜ mezunu konuşmacılar öğrenmenin öğretmenlik, eğitmenlik, akademisyenlik, eğitimde yöneticiliği gibi farklı kariyer yollarında sürekli devam ettiğinin altını çizdiler. BÜ’de aldıkları bilimsel, merak uyandıran, çok yönlü eğitimin onlara yeni deneyimlere açık olmada, fırsat yaratmada özgüven kazandırdığını vurguladılar. Onlara dışarıya açılabilme imkanı veren İngilizce eğitimiyle, ufuk açan çok sayıda seçmeli dersleri ve kulüpleriyle Boğaziçi’ li olmanın önemli bir referans olduğunu ancak bunun çok çalışarak altı doldurulduğunda anlamı olduğunu açıklamak için kendi kariyer süreçlerini paylaştılar. İyi olduğunuz şeyi yapın, iyi olmak için de sürekli çalışın, BÜ’dan kopmayın mesajını verdiler.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Emine Erktin zirvenin ilk gününde konuşan ve Carl Czerny’nin “Grand Rondeau National Turque” eserini bulup, dünya prömiyerini yapan sınıf arkadaşı Aydın Karlıbel ve tüm konuşmacılara teşekkür ederek anı plaketi sundu.