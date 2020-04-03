Zuhal Olcay ve Hüsnü Arkan’dan ‘Eyvallah’
Hüsnü Arkan, yeni albümü “Kanat Sesleri”nde yer alan “Eyvallah” şarkısını Zuhal Olcay’la birlikte yorumladı.
3 Nisan Cuma günü Tahra Kedi etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayına giren “Eyvallah"ın, sözü ve müziği Hüsnü Arkan’a düzenlemesi Efe Demiryoğuran, Cihangir Aslan ait. Şarkı Stüdyo Harems’de kaydedildi.
KLİBİ EVDE ÇEKİLDİ
Bir aşk şarkısı olan “Eyvallah” için bir de video klip çekildi. Koronavirüs salgını yüzünden herkesin evlerine kapanmasının tavsiye edildiği günlerde çekilen klip tamamen evde çekildi. Klibi şu bağlantı adresinden izleyebilirsiniz: https://youtu.be/u6KHtCKJQpk
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