Akit TV’de akılalmaz sözler: Çocukların doğurabileceğini savundu
Akit TV’de ‘kadın-erkek rolleri ve ilişkiler’ konusunun tartışıldığı programda, üniversitede öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven, canlı yayında çocuk yaşta doğurmayı savunarak 12-17 yaşındaki çocuklarının ilk çocuğu doğurmak için ideal yaşta olduğunu savundu.
Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven, Akit TV’de katıldığı canlı yayında 12-17 yaşındaki çocukların “mükemmel vücutları... İstediğiniz doktora sorun, bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş” dedi.
Özgüven şu ifadeleri kullandı:
13 yaşında, hem aklen belli bir noktaya gelmiş, hem vücuden belli bir noktaya gelmiş bir insan “10 yıl boyunca çocuk doğurmayacaksın, kadınlığını yaşamayacaksın” diyorsun. Süpermen’i bilmem ama Süper kadın diye bir ırk var. Bu da 13-16 yaş arasında. İstediğiniz doktora sorun en üstün nitelikli insan bu yaşlardakiler… Hadi biraz büyütelim 12-17 olsun; çok muazzam rejenerasyon kabiliyeti var, vücudu mükemmel falan. Yani bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş.''
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