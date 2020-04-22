Bekçiler 'Erdoğan'ın hediyesini' dağıttı!

22 Nisan 2020 Çarşamba, 15:28

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, mahalle bekçileri tarafından 65 yaş üstü kişilere kolonya ve maske dağıtılıyor.

Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoda ise maske ve kolonyaların bekçiler tarafından, “Cumhurbaşkanımızın kolonya hediyesi vardı. Onu getirdik” ifadeleri ile dağıtıldığı görüldü.

Valilik paylaşımı, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza hediye edilen kolonya paketlerinin dağıtımı, 25 ilçemizde eş zamanlı olarak Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından sürdürülmektedir” notuyla yaptı.



