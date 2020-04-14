CHP'den Salda Gölü tepkisi: Bu bir cinayettir, derhal bu rezaleti durdurun

14 Nisan 2020 Salı, 11:41

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde ziyaretçi girişine kapatılan Salda Gölü’ne iş makineleri ve kamyonlar girdi. Millet Bahçesi yapımı için gölün beyaz adalar kısmında kamyonlar oluşumu yüz yıllara dayanan kumları taşınmaya başladı.

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Salda Gölü'nün beyaz kumlarının taşınmasına tepki gösterdi. Karaca, “Kamyonlarla, iş makinalarıyla girdiğiniz o beyaz kumlar, tarihi 3,7 milyar yıl öncesine dayanan, canlı organizmalar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sarayın 'Millet Bahçesi' emrini yerine getirmek için cinayet işliyor" açıklamasını yaptı.







Salda sürecini en başından beri yakından takip ettiklerini belirten Karaca, “Doğal SİT alanı statüsü taşıyan alanda, o güzelim beyaz kumlarda inşaat faaliyetinde bulunuluyor. 1. Derece Doğal Sit Alanı'nda ne inşaat yapabilirsiniz ne kum alabilirsiniz ne de buralara hafriyat boşaltabilirsiniz” uyarısında bulundu.

REZALET

Biçer Karaca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a da çağrıda bulunarak şöyle dedi:

"Geçen sene 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak ilan edeceğinizi söylediğiniz alanda, bugün kamyon ve kepçelerle binlerce canlının yaşam alanına saldırılıyor. Sayın Bakan ya sizi kandırıyorlar ya da siz bu milleti kandırıyorsunuz. Salda siz inşaat yapasınız diye değil, Korona virüsü tedbirleri gerekçesiyle ziyarete kapatıldı. Virüs sonrasında, yurttaşları bu manzarayla mı karşılamak istiyorsunuz? Çıplak ayakla dahi basılmaması gereken o beyaz kumları, kamyon ve kepçeler kirletiyor, binlerce yılda oluşan doğal ve özel kıyıları geri dönülmez şekilde yok ediyorsunuz. Derhal bu rezaleti durdurup, sorumluluklarınızı yerine getirin.”



