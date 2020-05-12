Diyarbakır'da kağıt toplayan çocuğa zabıta şiddeti

12 Mayıs 2020 Salı, 22:13

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından şiddete uğrayan kağıt toplayıcısı çocuk, dakikalarca yerde yığılı kaldı. Yoldan geçen yurttaşların tepkisine neden olan şiddet görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Yayınlanan videoda yurttaşlar, Diyarbarkır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin kağıt toplayıcısı çocuğa şiddet uyguladığını söyledi. Şiddete uğrayan çocuk dakikalarca yerde kaldı. Olay yerinde toplanan yurttaşlar zabıtaya tepki gösterdi. Polis ekiplerinin gelmesi için 155'in aranmasını isteyen bir yurttaşın sözlerine başka bir yurttaş, "Kimi kime şikayet edeceksin?" diyerek sitem etti.

Çocuğa karşı uygulanan şiddete tepki gösteren yurttaşlar, çocuğu yerden kaldırıp olay yerinden uzaklaştırdı.