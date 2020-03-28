Doç. Dr. Yusuf Savran: Türkiye'deki vaka ve ölüm sayısı İtalya'dan ileride

28 Mart 2020 Cumartesi, 21:24

Dokuz Eylül Üniversitesi Pandemi Servis Sorumlusu Doç. Dr. Yusuf Savran'ın Youtube hesabından paylaştığı videoda Türkiye'deki koronavirüs raporunu değerlendirdi. "Vaka ve ölü sayımız İtalya'dan ilerde. Türkiye bu işin ciddiyetinin farkında değil. Lütfen evde kalın" diyen Savran, çok geç olmadığının ve virüsün kırılabileceğinin altını çizdi.

"TÜRKİYE HALA BU İŞİN CİDDİYETİNDE DEĞİL”



Dokuz Eylül Üniversitesi Pandemi Servis Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Yusuf Savran, “İstatistiklere bakınca hazırlıksız yakalanmış İtalya’ya göre, ‘Biz buna hazırlandık’ diyen Türkiye daha ciddi bir sınav veriyor. Vaka sayımız ve ölüm sayımız şu ana kadar İtalyanlardan daha ileridedir. Türkiye hâlâ bu işin ciddiyetinde değildir” dedi.

Salgına ilişkin bir video çekerek paylaşan Yusuf Savran, “Bu işi ciddiye almazsak bu iş çığrından çıkacak ve bin rakamlı ölümlere ulaşacak” dedi.