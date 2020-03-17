Harbiye'de Atatürk'e büyük saygısızlık

17 Mart 2020 Salı, 17:45





Atatürk'ün ;Harbiye'ye girişinin 121. yıl dönümü, 13 Mart'ta yapılan törenle kutlandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin katıldığı törende, 3 kişinin Atatürk’ün öğrenci numarası 1283 okunduğunda saygı ve gelenek gereği ayağa kalkması gerekirken, yerinden kımıldamadıkları görüldü.

Her yıl büyük coşkuyla kutlanan tören, Savunma Bakanlığı'nın Youtube kanalında yayınlandı.

Ankara Kara Harp Okulu’ndaki törende, yine geleneksel yoklama yapıldı. Yoklamada numara 1283’e geldiğinde her Harbiyeli ayağa kalkıp esas duruşta Atatürk’e saygı gereği “İçimizde” diye bağırdı ardından da Harbiye yemini etti. Ancak bu yıl yapılan törende 2’si kadın, 3 kişinin ayağa kalkmadığı hatta yerinden kımıldamadığı görüldü.

Diğer tüm Harbiyeli öğrenciler ayağa kalkarken, 3 kişinin neden kalkmadığı merak konusu oldu.