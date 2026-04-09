Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 19'uncu gün

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 92’si tutuklu, toplam 414 sanıklı İBB davasının duruşması İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor.

İBB Davasında 19. duruşma duruşma günü; İstanbul Senin ve hayata dahi geçmemiş İBB Hanem uygulamaları üzerinden “veri sızdırıldığı” iddiasının yöneltildiği Eylem 13’ten tutuklanan isimlerin savunmalarıyla sürüyor.

Cumhuriyet, Silivri'den davaya ilişkin gelişmeleri bildiriyor.

10.50 | GEÇEK'İN SAVUNMASIYLA BAŞLADI

5. haftanın son duruşması, İSTTELKOM A.Ş. Genel Müdürü Melih Geçek’in çapraz sorgusu ve avukat savunmasıyla başladı.

Ekrem İmamoğlu soru sormak üzere söz aldı.

ÖZKAN SAVUNMA YAPACAK

İmamoğlu’nun kampanya direktörü ve hem İBB hem de “Casusluk” dosyalarından tutuklu bulunan Necati Özkan’ın da bugün savunma yapması bekleniyor.

İBB davasının duruşmasının dün görülen 18'inci celsesinde, tutuklu isimlerin savunmaları alınmıştı.

AYRINTILAR GELİYOR...