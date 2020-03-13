Koronavirüs İtalyanlara şarkı söyletti
Koronavirüs salgını sonrası ıssızlaşan İtalyan kentlerinde insanlar hapis kaldıkları evlerinin pencerelerinden dokunaklı şarkılar söylüyorlar.
İtalya'nın hemen her kentinde buna rastlamak mümkün. Bloklardan birinden aniden bir şarkı başlıyor ve sonra ona diğerleri eşlik ediyor; hisli, neşeli, duygulu ve hazin şarkılar... Sonra tüm dairelerden insanlar eşlik etmeye başlıyor. Sesler apartman dairelerinde, boş sokaklarda ve uzaklarda yankı buluyor. Napoli, Siena, Torino, Cagliari ve Roma şarkı söylüyor.
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