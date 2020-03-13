Koronavirüs İtalyanlara şarkı söyletti

13 Mart 2020 Cuma, 15:54

İtalya'nın hemen her kentinde buna rastlamak mümkün. Bloklardan birinden aniden bir şarkı başlıyor ve sonra ona diğerleri eşlik ediyor; hisli, neşeli, duygulu ve hazin şarkılar... Sonra tüm dairelerden insanlar eşlik etmeye başlıyor. Sesler apartman dairelerinde, boş sokaklarda ve uzaklarda yankı buluyor. Napoli, Siena, Torino, Cagliari ve Roma şarkı söylüyor.