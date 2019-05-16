Herkesin konuştuğu röportaj: Hep AK Parti’ye oy verdim ama...

YSK'nin tartışmalı kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının geri alınması ve İstanbul'da seçimlerin 23 Haziran'da yeniden yapılacak olması Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olarak yerini koruyor. AKP'lisinden CHP'lisine, MHP'lisinden HDP'lisine kadar her kesimden bu karara tepki gelmeye devam ediyor. İstanbul TV'ye röportaj veren ve AKP'li olduğunu söyleyen bir vatandaş ise, yeniden yapılacak seçimde Ekrem İmamoğlu'na neden oy vereceğini böyle anlattı...