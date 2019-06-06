Binali Yıldırım Diyarbakır'da 'Kürdistan' dedi

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, “İstiklal mücadelesini başlatırken daha savaş döneminde Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni toplayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da vardı, Lazistan mebusu da vardı” diye konuştu.



AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bugün Diyarbakır’a gitti.



Yıldırım, “İstiklal mücadelesini başlatırken daha savaş döneminde Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni toplayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da vardı, Lazistan mebusu da vardı” diye konuştu.



Kürt ve Türklerin birbirleriyle sorununun olmadığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:



“Kitabımız, kıblemiz, peygamberimiz, dinimiz birdir. Tükrlerin Kürtlerle, Kürtlerin Türklerle bir sorunu yoktur. Kardeşliğimizi hedef alan terör örgütü PKK'dır. Bu ülkede yaşayan 82 milyon vatan evladının sorunu terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ'tır. birliğimizi bozmaya çalışanları lanetliyoruz. Bu ülke üzerinde operasyon yapmak isteyenlere prim vermedik.”