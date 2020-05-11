Sorumluluk!
Aman Hido dikkat!
Düşme Nihat Özdemir'in durumuna.
Başlatma Basketbol Liglerini! Görmedin mi Futbol Federasyonu Başkanı'nın başına
gelenleri. "Oynatacağım"
dedi, oksijen gibi açıkta kaldı. Sağlık Bakanı bile "Biz bu sorumluluğu alamayız" dedi çıktı işin içinden.
Sen Hidayet! Sen sorumlulukların adamısın. Öyle olmasan
NBA'da bunca yıl forma giyebilir miydin? Genç yaşında sorumluluklar almamış
olsan, Anadolu Efes'te forma verirler miydi sana? İyi de be birader,
basketbolcu olarak sorumluluk almak başka şeydir, başkanlığını yaptığın
basketbolun, basketbolcuların, koçların, basketbol emekçilerinin ve bunların
ailelerinin sorumluluğunu almak başka şeydir. Yarın bir gün basketbol
ailesinden biri veya onun ailesinden biri yaşamını bu virüs nedeniyle
yitirirse, nasıl uyku uyursun sen?
Bulaşıcılık olarak futbolun basketboldan hiçbir farkı yok.
Sanırım tek fark parada! Futbol ligleri oynanırsa futbolun yayın haklarından
alacağı 500 milyon Avro'nun üzerinde bir para var. Ya sizinki? 5 milyon
Avro'dan fazla mı? Üstelik bu paranın tamamını kulüplere dağıtsan bile bir
yararı olmayacaktır. Bunlar ek önlemlere paralar ödeyecekler. Bu para onu bile
karşılamaz. (Deplasmanlara gidiş gelişlerin sosyal mesafeleri, otellerde tek
kişilik odalarda kalış falan filan) Ayrıca... Karşılasa ne olur? Futbol gibi
yüzlerce milyon Avro alsanız ne olur? Tek bir can kaybının karşılığı mıdır bu
paralar?
Olimpiyatlar iptal edilmiş, FIBA karşılaşmaları iptal edilmişken, biz niye oynayalım kardeşim basketbol liginin kalan kısmını? Futbolun paradan başka, Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımları seçmek için sıralamayı belirleme sorumluluğu var. Basketbolda o da yok: Bu sezon şampiyon kim olursa olsun, Euroleague'e katılacak takımlar belli. İster olduğu gibi tescil et ligi ya da istersen tescilsiz bırak. Kimse hesap sormaz sana. Oysa.. Futbolda ligi oynatmadan gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne gidecek takımlar belirlenirse, Futbol Federasyonu bir takımın en az 35 milyon dolarını alıp başka bir takıma vermiş olacaktır. Kıyamet kopar vallahi ama elbette bu onların sorunu. Bir ellerini vicdanlarına, bir ellerini de cüzdanlarına koyup karar versinler. Senin böyle bir derdin yok Hidayet Türkoğlu. Sen, sorumlusu olduğun "Basketbol Ailesi"ni düşünerek kararını vereceksin!
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