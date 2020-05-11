11 Mayıs 2020 Pazartesi

Aman Hido dikkat! Düşme Nihat Özdemir'in durumuna. Başlatma Basketbol Liglerini! Görmedin mi Futbol Federasyonu Başkanı'nın başına gelenleri. "Oynatacağım" dedi, oksijen gibi açıkta kaldı. Sağlık Bakanı bile "Biz bu sorumluluğu alamayız" dedi çıktı işin içinden.



Sen Hidayet! Sen sorumlulukların adamısın. Öyle olmasan NBA'da bunca yıl forma giyebilir miydin? Genç yaşında sorumluluklar almamış olsan, Anadolu Efes'te forma verirler miydi sana? İyi de be birader, basketbolcu olarak sorumluluk almak başka şeydir, başkanlığını yaptığın basketbolun, basketbolcuların, koçların, basketbol emekçilerinin ve bunların ailelerinin sorumluluğunu almak başka şeydir. Yarın bir gün basketbol ailesinden biri veya onun ailesinden biri yaşamını bu virüs nedeniyle yitirirse, nasıl uyku uyursun sen?

Bulaşıcılık olarak futbolun basketboldan hiçbir farkı yok. Sanırım tek fark parada! Futbol ligleri oynanırsa futbolun yayın haklarından alacağı 500 milyon Avro'nun üzerinde bir para var. Ya sizinki? 5 milyon Avro'dan fazla mı? Üstelik bu paranın tamamını kulüplere dağıtsan bile bir yararı olmayacaktır. Bunlar ek önlemlere paralar ödeyecekler. Bu para onu bile karşılamaz. (Deplasmanlara gidiş gelişlerin sosyal mesafeleri, otellerde tek kişilik odalarda kalış falan filan) Ayrıca... Karşılasa ne olur? Futbol gibi yüzlerce milyon Avro alsanız ne olur? Tek bir can kaybının karşılığı mıdır bu paralar?

Olimpiyatlar iptal edilmiş, FIBA karşılaşmaları iptal edilmişken, biz niye oynayalım kardeşim basketbol liginin kalan kısmını? Futbolun paradan başka, Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımları seçmek için sıralamayı belirleme sorumluluğu var. Basketbolda o da yok: Bu sezon şampiyon kim olursa olsun, Euroleague'e katılacak takımlar belli. İster olduğu gibi tescil et ligi ya da istersen tescilsiz bırak. Kimse hesap sormaz sana. Oysa.. Futbolda ligi oynatmadan gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne gidecek takımlar belirlenirse, Futbol Federasyonu bir takımın en az 35 milyon dolarını alıp başka bir takıma vermiş olacaktır. Kıyamet kopar vallahi ama elbette bu onların sorunu. Bir ellerini vicdanlarına, bir ellerini de cüzdanlarına koyup karar versinler. Senin böyle bir derdin yok Hidayet Türkoğlu. Sen, sorumlusu olduğun "Basketbol Ailesi"ni düşünerek kararını vereceksin!