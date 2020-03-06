Ataol Behramoğlu
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Suçlusunuz

06 Mart 2020 Cuma

Suçlusunuz umudun cellatları

Katilleri iyiliğin, merhametin

Ellerinizde çocuk kanı

Ruhunuzda küf, nefret, irin


Suçlusunuz savaş dostu, silah sevici,

Tedirgin olan yaşamak sözcüğünden

Acımasızsınız ölüm gibi

Karanlıksınız en karanlık geceden


İblissiniz, şeytan, azrail, deccal

Ocak söndüren, kan emici, günahkâr, gaddar

Fıtratınızda düşmanlık, kin

Mayanızda lanet var


Cehennem daha az ürkütücüdür

Saraylarınızın heyulasından

Din tüccarları, anahtarını zindanlarının

Cennetin anahtarı diye pazarlayan


Suçlusunuz, ölüm kapıyı çaldığında

Mirasınız çürümüşlük olacak

Dünyayı kefen gibi örten bir gökyüzü

Bereketini yitirmiş bir toprak


Sonra hiç yokmuş gibi unutulup

Silineceksiniz dünyanın belleğinden

Bir korku ve ibret öyküsü kalacak

Gelecek kuşaklara sizden


Mart 2020

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