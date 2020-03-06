Ataol Behramoğlu
Suçlusunuz
Suçlusunuz umudun cellatları
Katilleri iyiliğin, merhametin
Ellerinizde çocuk kanı
Ruhunuzda küf, nefret, irin
Suçlusunuz savaş dostu, silah sevici,
Tedirgin olan yaşamak sözcüğünden
Acımasızsınız ölüm gibi
Karanlıksınız en karanlık geceden
İblissiniz, şeytan, azrail, deccal
Ocak söndüren, kan emici, günahkâr, gaddar
Fıtratınızda düşmanlık, kin
Mayanızda lanet var
Cehennem daha az ürkütücüdür
Saraylarınızın heyulasından
Din tüccarları, anahtarını zindanlarının
Cennetin anahtarı diye pazarlayan
Suçlusunuz, ölüm kapıyı çaldığında
Mirasınız çürümüşlük olacak
Dünyayı kefen gibi örten bir gökyüzü
Bereketini yitirmiş bir toprak
Sonra hiç yokmuş gibi unutulup
Silineceksiniz dünyanın belleğinden
Bir korku ve ibret öyküsü kalacak
Gelecek kuşaklara sizden
Mart 2020
Yazarın Son Yazıları
Suçlusunuz 6 Mart 2020
Raperin isyan demekmiş... 24 Kasım 2019
Okur mektuplarından 20 Kasım 2019
İstasyon binaları ne olacak? 13 Kasım 2019
Ispanak 6 Kasım 2019
İrdeleyen akıl 30 Ekim 2019
Sivil Darbe...(*) 23 Ekim 2019
Şiir ve barış 16 Ekim 2019
Hayvan hakları 9 Ekim 2019
Ahret-ahretçilik 2 Ekim 2019
Cumhuriyet okumak... 25 Eylül 2019
Yazma hevesi 18 Eylül 2019
Müfredat 11 Eylül 2019
CHP yeniden umut olurken 4 Eylül 2019
Dişi üstündür 28 Ağustos 2019
Video Haberler
- Dehşete düşüren görüntüler! Kocasını böyle kurtardı!
- Antalya'da trafo patladı: 1 ölü, 1 yaralı
- Taksicinin yalanı kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı!
- Erdoğan'dan yurttaşlara koronavirüs uyarısı
- Önce esnafı, ardından karısını ve kızını vurdu!
- Yer: Antalya... Asabi fare kediye böyle saldırdı!
- Adalet Bakanı'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu
- Yer: Antalya... Genç adamı defalarca böyle tokatladı
- La Casa de Papel 4. sezon fragmanı yayınlandı
- Tunceli'de böyle görüntüledi! Uyarılarda bulundu