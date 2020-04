Bağış yemeğinde zarar ettiler...

13 Nisan 2020 Pazartesi

Koronavirüs günlerinde iktidarla muhalefet arasında belediyeler üzerinden “bağış” tartışması yaşandı. Bu tartışma sırasında CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, geçen hafta kamuoyuna TÜRKEN Vakfı’yla ilgili önemli bir rapor açıkladı. Açıklanan belgeler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çocuklarının yönetiminde olduğu, AKP’li belediyelerin milyonlarca lira aktardığı TÜRGEV’in Ensar ile birlikte ABD’de kurduğu TÜRKEN Vakfı’nın “Temmuz 2018-Haziran 2019” arası finansal raporlarıydı...

Raporda, Temmuz 2018 - Haziran 2019 tarihleri arasında TÜRKEN’e hibe ve bağış adı altında 22.8 milyon dolar (yaklaşık 152 milyon TL) para girişi olduğu tespit ediliyor. Bağışın tamamına yakınının tek bir kaynaktan geldiği görülüyor. Raporda, vakfa 2014- 2018 yılları arasında toplam 56 milyon dolarlık hibe ve bağış yapıldığı bilgisi de yer alıyor. Bu paranın büyük bölümü New York’ta gökdelen inşaatı ile efsanevi boksör Muhammed Ali’nin Michigan’daki çiftliğini satın almak için kullanılıyor...

***

Ancak raporda öyle bir ayrıntı var ki bağış tartışmasını daha da büyütebilir. Ensar ve TÜRGEV’in New York’taki ortak vakfı “Turken Foundation’in 2018 - 2019 ABD Hazine Bakanlığı Vergi Dairesi’ne (IRS) verdiği” raporu inceleyince, ilginç detaylara rastlıyoruz. TÜRKEN Vakfı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her sene katıldığı bir gala yemeği etkinliği organize ediyor. 2018’in eylül ayında Birleşmiş Milletler’in (BM) 73. genel kurulu görüşmelerine katılmak için New York’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Eylül 2018 tarihinde Mandarin Otel’de düzenlenen “TÜRKEN Vakfı Geleneksel Gala Yemeği”ne katılır. Vakıf, IRS raporlarına göre bu gala yemeğine tam 115 bin 469 dolar harcıyor. Yine aynı rapora göre vakıf o gece sadece 81 bin 240 dolar bağış topluyor. Yani zarar ediyor!.. Zarar 34 bin 229 dolar!.. TL olarak 200 bin TL’yi aşkın bir para!..

***

2018 - 2019 mali yılında söz konusu vakfa sadece sekiz yerden bağış geliyor. İşte o sekiz bağışın miktarları:

- 22 milyon 764 bin 187 dolar

- 25 bin dolar

- 12 bin 500 dolar

- 5 bin dolar.. 5 bin dolar

- 7 bin 500 dolar

- 5 bin dolar

- 10 bin dolar

Özcan bu tabloyu, “Tek büyük bağış dışında toplayabildiği bağış miktarı sadece 70 bin dolar. Bu da gösteriyor ki kamu kaynakları dışında bu vakıf para toplayamıyor...” sözleriyle yorumluyor. BaşkentgazKızılay-Ensar Vakfı üçlemesinden ABD’ye uzanan ve hâlâ yanıt bekleyen sorular var!.. Biz tarihe not düşelim, bu köşeden bir kez de biz soralım:

- 1 Temmuz 2018 ile 30 Haziran 2019 tarihleri arasında TÜRKEN’e yapılan 22.8 milyon dolarlık bağış kimden geldi?

- Kızılay ve Ensar yalan mı söylüyor?

- Bu tarihler arasında TÜRKEN Vakfı’na 22.8 milyon dolarlık rekor bağışı hangi kişi veya kurum yaptı?

- İddia edildiği gibi Başkentgaz’ın Kızılay’a yaptığı bağışlar Ensar Vakfı üzerinden mi aktarıldı?

- Eğer bu iddialar doğruysa, neden daha önce bu bağışın miktarı 8 milyon dolar olarak açıklandı? Eğer doğru değilse, ABD Vergi Dairesi kayıtlarında gözükmeyen 8 milyon dolar nerede?

- Bu bağış Ensar Vakfı tarafından gönderildiyse, ne kadarı Kızılay üzerinden geldi? Halkın vergileri New York’ta yurt yapması için TÜRKEN’e mi gönderildi?

BURHAN KUZU SARAY’DAKİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETMELİ...

Koronavirüs günlerinde kamuoyunun gözünden kaçanları-kaçırılmak istenenleri Cumhuriyet olarak birinci sayfamızda ve iç sayfalarımızda genişçe işlemeye çalışıyoruz. İstanbul’la birlikte 31 kentte sokağa çıkma yasağının başladığı cumartesi günü Cumhuriyet’in manşeti “Siyasi baskıya beş yıl istemi”ydi. Manşet haberimiz, muhabirimiz Zehra Özdilek’in bir yıl önce uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti ile bağlantısını ortaya çıkardığı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu hakkındaki iddianameyi içeriyordu. İddianamede Kuzu’nun, Zindaşti’nin menfaatları doğrultusunda hareket ettiği ve yargıya baskı yaptığı vurgulanıyordu. İddianamede, hukuk ve yargı camiasında tanınırlığı ile nüfuzu bulunan Kuzu’nun, Zihdaşti’nin tahliye edilmesi için ısrarlı bir şekilde yargı üyelerini aradığı, tavsiye ve telkinlerde bulunduğu belirtiliyordu. Kuzu’nun “nüfuz ticareti” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyordu. Adı üstünde “iddianame”, yargılama bitmeden kimse suçlu ilan edilemez!.. Ancak Kuzu’nun makamı düşünüldüğünde yargılama sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı’ndaki görevinden istifa etmesi adaletin üstündeki gölgeyi kaldırır. Kuzu’nun vakit geçirmeden Saray’daki görevinden istifa etmesi kamuoyunu vicdanını da rahatlatır!..

75. YUNUS NADİ ÖDÜLLERİ’Nİ SONBAHARA ERTELİYORUZ...

Yunus Nadi Ödülleri bu yıl 75. yılına giriyor. Yarışma, Yunus Nadi’nin ölüm yıldönümünü geçmişe dönük bir acı olarak değil, geleceğe yönelik bir kültür olayına dönüştürmek amacıyla düzenleniyor. Bu yıl ödülleri 7 Mayıs’ta gazetemizin 96. kuruluş yıldönümünde vermeyi planlıyorduk. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle Yunus Nadi Ödülleri’nin seçici kurul toplantılarını, ödül açıklama tarihini ve ödül dağıtım törenini sonbahar aylarına erteliyoruz. Yapıtlarıyla ödüle başvuran değerli isimlerle ve okurlarımızla sonbaharda ödül gecesinde buluşmak dileğiyle...

SOKAK YASAĞIYLA YAŞANAN BÜYÜK SORUN: DAĞITIM

Sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlandığı cumartesi günü gazetemizin telefonları kilitlendi. Okurlarımız gazetelerine ulaşamadıklarını yoğun olarak dile getirdi. Pazar günü okur yoğunluğumuz daha da arttı. Okurlarımız bir yandan hafta sonu cumartesi, pazar gazetelerini nasıl edineceklerini soruyor, vazgeçilmezleri olan Cumhuriyet gazetesine yönelik duygularını da dile getiriyorlardı. Hafta sonu internet sitemizden cumartesi-pazar gazeteleri ile Pazar Dergi’nin sayfalarını okurlarımız için ücretsiz olarak paylaştık. Okurlarımız her ne kadar gazete kâğıdı kokusu olmasa da Cumhuriyet’in sıcaklığını hissettiler. Sosyal medyadan mesajlarıyla bize güç katan okurlarımız yasağın biteceği pazartesi günü üç gazeteyi birlikte vermemiz için talepte bulundular. Okurlarımızın bu isteğini karşılamamız yaşadığımız bugünlerde çok zor. Ancak okurlarımız salı gününden itibaren İstanbul Şişli’deki merkez binamızdan, Ankara ve İzmir bürolarımızdan hafta sonu gazetelerini temin edebilirler. Bu üç kentin dışındaki okurlarımız ise gazetemiz santralını arayarak taleplerini iletebilirler.