Meslek örgütlerinin SESİ OLACAĞIZ...

11 Mayıs 2020 Pazartesi

Koronalı günlerde AKP’nin köpürtmek istediği “darbe” tartışmaları sürerken, yeni bir gerilim ve kutuplaşma için de düğmeye basıldı. İktidar bu süreçte meslek örgütlerinin “seçim sistemini” değiştirmeye hazırlanıyor. Hedefte barolar var... Tabip odaları var... Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) var... Kısacası meslek örgütleri, birlikleri var...

Cumhuriyet son bir haftadır yaşanan gelişmeleri okurlarına, kamuoyuna manşetinden duyuruyor. Barolar ve Türkiye Barolar Birliği’ndeki (TBB) seçim sisteminin değiştirileceği iddiasını yazarımız Barış Doster, TBB Başkan Yardımcısı Hüseyin Özbek’e sormuştu. Bir dönem FETÖ’nün de aynı yönde girişimde bulunduğunun altını çizen Özbek, gazetemiz aracılığıyla şu uyarıyı yapmıştı:

“Yargı bağımsızlığının teminatı olan savunmanın örgütsel yapısı bozulursa aynı amaç tahakkuk olur...”

Bu manşetimizin ardından bir gün sonra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün ve TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun açıklamaları birbiri ardına geldi. Bakanlık ve Feyzioğlu, “Barolara ilişkin böyle bir çalışma yok” diyordu.

Bu kez, bir gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Erdoğan, hem barolar hem de tabip odaları için AKP’ye talimat veriyordu:

“Taslakları derhal Meclis’e getirin!..”

Peki, o taslaklarda neler var?

Ankara Barosu’nun “laiklik” çıkışının ardından baroların sesinin kısılması mı amaçlanıyor? Taslakta yer alan TBB’nin delege sayısının artırılması, İstanbul ve Ankara barolarının delege sayılarının düşürülmesi ne anlama geliyor? Tepki çeken projelere karşı hukuk mücadelesi yürüten TMMOB’nin yetkileri daraltılıyor mu? Bakanlıklar, yargı kararı olmadan odalar ve birlikleri denetleyebilecek, personelleri görevden uzaklaştırabilecek mi?

Cumhuriyet, sayfalarını meslek örgütlerinin temsilcilerine açıyor. Her gün bir sayfamızı meslek odalarının, birliklerinin mücadelesine, bu tartışmaya ayıracağız... Onların Cumhuriyet’te kaleme alacakları yazıların, makalelerin iktidar ve muhalefet kanadında büyük bir etki yaratacağına inanıyoruz...

(*) Yazılarınızı [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

75. YUNUS NADİ ÖDÜLLERİ’Nİ SONBAHARA ERTELEDİK...

Adını Atatürk’ün koyduğu, çınarımız Cumhuriyet gazetesi 96 yaşında. Yeni yaşımızı karantina günlerinde Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun’un da katılımıyla sembolik bir törenle kutladık. 96. yıl pastasını gazetemizin simge ismi Şükran Soner’le kestik. Bu yıl Yunus Nadi Ödülleri de 75. yılına giriyor. Yarışma, Yunus Nadi’nin ölüm yıldönümünü geçmişe dönük bir acı olarak değil, geleceğe yönelik bir kültür olayına dönüştürmek amacıyla düzenleniyor. Bu yıl ödülleri 7 Mayıs’ta gazetemizin 96. kuruluş yıldönümünde vermeyi planlıyorduk. Koronavirüs salgını nedeniyle Yunus Nadi Ödülleri’nin seçici kurul toplantılarını, ödül açıklama tarihini ve ödül dağıtım törenini sonbahar aylarına erteledik. Yapıtlarıyla ödüle başvuran değerli isimlerle ve okurlarımızla sonbaharda ödül gecesinde buluşmak dileğiyle...

ANKARA CUMOK’A İÇTEN TEŞEKKÜRLER

Her zaman söylüyoruz, yineleyelim. Cumhuriyet’in patronu yok, gazetenin sahibi okurlarımızdır. Bu gerçeğe Cumhuriyet emekçileri olarak koronalı günlerde bir kez daha şahit olduk. Cumhuriyet okurları aynı zamanda örgütlü güçtür. Dünyada okurlarının kendiliğinden bir araya gelip kurumlaştığı başka bir gazete yoktur. CUMOK, Türkiye’nin pek çok ilinde bir araya gelip bilinçli yurttaş tavrını sergiler. Ankara CUMOK’un gazetemizin internet aboneliği kampanyasına verdiği destek bunun son örneğiydi. Uğur Mumcu’nun, “Her gün bir ekmek bir Cumhuriyet” sözünü selamlayan Ankara CUMOK, “50 öğrenci ve işsize 6 aylık Cumhuriyet e-gazete aboneliği armağan ediyoruz” kampanyası yaptı. Bu anlamlı kampanya için gazetemizin gerçek sahibi okurlarımıza içten teşekkürler...