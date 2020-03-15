Haklı beraberlik

15 Mart 2020 Pazar

Maçta iki takımın oyun anlayışı da kaybetmemek üzerine kuruluydu. Önce savunma güvenliğini elde tuttular. "Olursa gol olsun" dediler...

Başakşehir maça kontrollü başladı. İkinci ve üçüncü bölgeyi Trabzonspor'a oynaması için bıraktı. Adeta hucuma davet etti. Belli ki ikinci yarıda Kopenhag maçının yorgunluğunu yaşamak istemiyorlardı... Bordo Mavililer, Başakşehir'in bıraktıgı alanda bol bol yan pas yaptı. Ağır, temposuz, rakibi hataya zorlamaktan uzak paslaşmalardı bunlar. Sürekli savunmanın merkezine yapılan ve stoperlerle kaleci Mert'i çalıştıran ortalardı. Ekuban solda konu mankeni. Şörtlot ayakta duramıyor. Bu iki isim de kenara açılarak top aldı. Kaleden uzaklaşınca ortada Nwakaeme yalnız kaldı. Her şey Başakşehir'in istediği gibi seyretti. Sanki şampiyonluk yolunda çok önemli bir viraj değil, sezon başı hazırlık maçı.

Trabzonspor'da formsuz oyuncuların sayısı gittikçe yükseliyor. Formsuz oyuncular kervanına Sosa'da katıldı.

Düşünebiliyor musunuz, Pereira bile rakiple tartışmadı!

Umarım Abdülkadir Ömür'de önemli bir şey yoktur. Karadeniz ekibinin ona çok ihtiyacı var.

Fırat Aydınus, Skitel'in Nwakaeme'yi çekmesini penaltı olarak değerlendirebilirdi.

Bu pozisyonda VAR'ın uyarmaması ilginç...

Başakşehir savunmadan topla çıkarken inanılmaz rahat. Sıfır panik. Biz tribünde heyecanlanıyoruz onlar sahada heyecanlanmıyor. Süper lig'de bu rahatlıkta başka bir takım yok...

Trabzonspor'un çektiği her şutu Başakşehirli oyuncuların kapatarak vurdurmaması ders olarak gösterilecek nitelikteydi.

İkinci yarı aynen düşündüğümüz gibi oldu. Başakşehir tempoyu biraz yükseltti. Formdaki Dem Baba ile golü buldu. Maçı yine rölantiye aldı. Hücumda dağınıklık ve gariplik yaşayan "Trabzonspor golü nasıl bulacak?" derken, bir duran topta Skitel'in kendi kalesine attığı gol geldi.

Okan Buruk çok akıllı bir teknik direktör. Oyunu mükemmel okuyor. Hem Avrupa hem de lig de çok ince ayar yaparak takımını götürmeye çalışıyor. Bence başarılı da oluyor. Takımının yorgun olduğunu biliyor. Gücünü ekonomik kullanması için bütün ayrıntılara dikkat ediyor.

Nitekim üç gün önce çok zor bir Avrupa maçı oynayan takımını, Trabzonspor gibi zor bir deplasmanda son dakikalara rakibinden çok daha dinç girmesi bir hocalık başarısıdır.

Zaten oyunu iki yönü ile oynayan, oyun bütünlüğü en iyi olan takım. Şampıyon olurlarsa kimse şaşırmasın.

Son bölümde oyuna giren Berkay umut vaat eden bir oyuncu. Sanki çok kısa değil de 90 dakika süre aldı bütün hünerlerini gösterdi.

İki takımda kazanmayı hak etmedi. Maçın hakkı beraberlikti.

Tabi bu sonuç Galatarasay'â inanılmaz yaradı.