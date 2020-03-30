Haftanın ardından neler konuştuk: 21 Mart - 28 Mart

30 Mart 2020 Pazartesi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart’tan itibaren hızla yayıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün toplam 96 hastanın yaşamını yitirdiğini, 5 bin 698 kişinin de hastalandığını açıkladı. “Tüm Türkiye’ye yayıldığını” Kabul eden hükümet, ısrarla sokağa çıkma yasağını getirmedi. Ancak, önlemleri her geçen gün biraz daha artırdı. Şehirler arası yolculuklara sınırlama, mangal yasağı gibi yasaklar getiren hükümet, krizi başka krizlere taşıyacak adımlar atmaktan da geri durmadı. Büyükşehirlerde kısıtlamayı artıran iktidar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklama ile söz konusu illerde belediye başkanlarını devre dışı bırakarak tüm yetkiyi valilere verdi. Salgınının yayılmasını önlemek için kamu çalışanları için uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri getirilirken, marketlerin çalışma saatlerine, alışveriş yapan müşteri sayısına, şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik düzenleme yapıldı.

Eğitimde şaşkınlık

Eğitime verilen aranın ardından pazartesi günü uzaktan eğitim başladı. Uzaktan eğitimin ilk günü çocuklara eski Başbakan Adnan Menderes’in idam sahnesinin izlettirilmesi tepki çekti. MEB’e bağlı okulların tatili 30 Nisan’a kadar uzatıldı; YÖK, bahar döneminde yüz yüze eğitimin bitirildiğini açıkladı. Üniversiteye geçiş sınavları da ertelendi. Lise Geçiş Sınavı’nın tarihi 7 Haziran olarak kaldı, sınavın yalnız ilk dönem derslerinden geleceği açıklandı.

Kayyıma ara yok

İçişleri Bakanlığı, Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, Diyarbakır Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Diyarbakır Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, Diyarbakır Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan, Diyarbakır Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, Bitlis Güroymak Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir, Iğdır Halfeli Belde Belediye Başkanı Hasan Safa ve Siirt Gökçebağ Belde Belediye Başkanı Serhat Çiçek’i geçici olarak görevden aldı.

Virüs affı

AKP’nin hazırladığı ‘İnfaz Paketi’ Meclis’te grubu bulunan partilere iletilirken, AKP de başta MHP olmak üzere partilerle bir araya geldi. Paket ile cinsel istismar suçlarına af öngörülürken, birçok sivil toplum kuruluşu ve demokratik kitle örgütü tepki gösterdi.

Ekonomide sis arttı

Bir yandan virüsün küresel etkileri ile dalgalanan döviz kuru, yine küresel paketlerde durulur gibi olsa da dolar 6.45 lira, Avro 7.10 bandına oturdu. Borsada düşüş sürdü. Ancak asıl korkutucu olan, işletmelerin sipariş iptalleri ve çalışanı azaltma gerekçesiyle gündeme gelecek işsizlik ve fiyat artışları oldu. Açıklanan paketten esas olarak işletmelere vergi ve kredi ötelemesi çıkarken, işe gitmeyen çalışanın geçimine ilişkin herhangi bir destek gelmedi. Çalışan işi ile sağlığı arasında seçim yapmaya zorlandı. Bankacılık, taşıma kargo, kağıt üretimi gibi bazı sektörlerde iş yoğunluğu katlandı.

BM’den çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten de küresel ateşkes çağrısı geldi. Sağlık sistemlerinin çöktüğü ve sağlık çalışanlarının hedef alındığı savaş bölgelerinde savunmasız ve yerinden edilen kişilerin salgından iki kat daha fazla etkilenme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Guterres, “Dünyanın her köşesinde devam eden savaşlar için derhal küresel ateşkes çağrısı yapıyorum” dedi.

Ünlüler de hasta

İngiltere’de Veliaht Prens Charles’ta geçen çarşamba testinin pozitif çıktığının duyurulmasının ardından Başbakan Boris Johson’ın ve Sağlık Bakanı Matt Hanckok’un da virüse yakalandığı açıklandı. Haftanın son günü Kraliçe’nin de hasta olduğu duyuruldu. G-20 ülkelerinin liderleri video konferans yoluyla bir araya gelirken Avrupa Parlamentosu’nun (AP) oturumu da alışılmadık görüntülere sahne oldu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AP üyelerine boş salondan seslendi. Birliğe üye ülkeler finansal konusunda alınacak önlemlere ilişkin toplantıyı da telekonferans üzerinden yaptı. G-20 ülkelerinin koronavirüs ile mücadele amacıyla mali politikalar ve ekonomik önlemler yoluyla küresel ekonomiye yaklaşık 5 trilyon dolar enjekte sözü duyuruldu.