Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
1 Eylül hangi burç? 1 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 1 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 1 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 1 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 1 Eylül hangi burç oluyor? 1 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 1 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 1 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
1 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?
1 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.
1 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1823 - Servetsezâ Kadınefendi
1874 - Talat Paşa
1889 - Cafer Seydahmet Kırımer
1907 - Mümtaz Ener
1924 - Ali Dünda
1926 - Nevzat Yalçın
1928
Sabri Yirmibeşoğlu
Şemsettin Ünlü
1930 - Turgut Özakman
1936
Özdemir İnce
Orhan Yalçınkaya
1940 -Yaşar Büyükanıt
1942 - Sadettin Ökten
1945 - Mustafa Balel
1954 - Kemal Batmaz
1955 - Olcay Tiryaki
1956 - Alaaddin Us
1957 - Müge Oruçkaptan, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
1958
Sabri Bukadum
Arif Kocabıyık
1960 - Parkan Özturan
1964 - Jaklin Güner
1963 - Semih Yuvakuran
1965- Muharrem Usta
1967
Kadir Çöpdemir
Sinan Oğan
Tuba Atav
1970 - İbrahim Tenekeci
1973 - Ayşe Önder
1979 - Orhan Ak
1980 - Tutku Açık
1981 - Alper Çağlar
1983
Deniz Evin
Gökhan Türkmen
1985 - Ergün Teber, Türk futbolcu
1987
Alper Akçam
Volkan Yılmaz
1988 - Zeki Korkmaz
1989 - Cindi Çelik
1995 - Muhammet Akyıldız,
1997 - Hande Baladın
1998 - Asım Can Çaykıran
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1846 - Carlo Cafiero
1948 - Birthe Kjær
1849 - Emil Zuckerkandl
1854 - Engelbert Humperdinck
1855 - Innokentiy Annensky
1862 - Nitobe Inazo
1873 - İvan Kliun
1875 - Edgar Rice Burroughs
1877 - Francis William Aston
1878 - J.F.C. Fuller
1886 - Othmar Schoeck
1895 - Hertha Sponer
1900 - Pedro Cea
1906 - Arthur Rowe
1919 - Willi Marxsen
1920 - Richard Farnsworth
1922 - Yvonne De Carlo
1923 - Rocky Marciano
1925
Arvonne Fraser
Roy Glauber
1929 - Kveta Fialová, Çek oyuncu (ö. 2017)
1931
Michel Dupuch
Michael O. Rabin
1932 - Derog Gioura
1933 - Conway Twitty
1934 - Agustín Drake Aldama
1935 - Mel Lopez
1937
Francisco Pinto Balsemão
Allen Jones
1938 - Alan Dershowitz
1939 - Lily Tomlin
1940- Annie Ernaux
1941
Graeme Langlands
Mittie Lawrence
1944 - Barbara Carrera
1946 - Barry Gibb
1947 - Jan Jakob Tønseth
1949 - Fidel Castro Díaz-Balart
1950 - Mihail Fradkov
1951 - Ferid Zoland
1952 - Michael Massee
1957 - Gloria Estefan, Kübalı şarkıcı
1961 - Bam Bam Bigelow
1962
Tony Cascarino
Ruud Gullit
1965 - Craig McLachlan
1966 - Ken Levine, Amerikalı oyun geliştiricisi
1969 - Henning Berg
1972 - Ali Şeyh Dib
1974 - Yutaka Yamamoto
1975
R. Kan Albay
Scott Speedman
1977
David Albelda
Simona Rinieri
1978 - Max Vieri
1982 - Jeffrey Buttle
1983
José Antonio Reyes, İspanyol futbolcu (ö. 2019)
Marcelo Carrusca
1984
Ludwig Göransson
László Köteles
1986
Gaël Monfils
Stella Mwangi
1987 - Christian Träsch, Alman eski futbolcu
1988
Sergio Escudero
Miles Plumlee
1989
Tom Kaulitz
Jefferson Montero
Daniel Sturridge
1990
Mélanie René
Guélor Kanga
Ann Sophie
Yuji Senuma
Scherri-Lee Biggs
1991 - İrina Antonenko
1992
Cristiano Biraghi
Kirani James
Teaonui Tehau
1993
Jan Kliment
Mario Lemina
1994 - Carlos Sainz Jr.
1996
Althea Reinhardt
Mads Valentin
Zendaya
1997 - Jeon Jungkook
2003 - An Yu-jin
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