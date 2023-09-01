1 Eylül hangi burç? 1 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 01.09.2023 - 09:42

Güncelleme: 01.09.2023 - 09:42

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 1 Eylül hangi burç oluyor? 1 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 1 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 1 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

1 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?

1 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.

1 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1823 - Servetsezâ Kadınefendi

1874 - Talat Paşa

1889 - Cafer Seydahmet Kırımer

1907 - Mümtaz Ener

1924 - Ali Dünda

1926 - Nevzat Yalçın

1928

Sabri Yirmibeşoğlu

Şemsettin Ünlü

1930 - Turgut Özakman

1936

Özdemir İnce

Orhan Yalçınkaya

1940 -Yaşar Büyükanıt

1942 - Sadettin Ökten

1945 - Mustafa Balel

1954 - Kemal Batmaz

1955 - Olcay Tiryaki

1956 - Alaaddin Us

1957 - Müge Oruçkaptan, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1958

Sabri Bukadum

Arif Kocabıyık

1960 - Parkan Özturan

1964 - Jaklin Güner

1963 - Semih Yuvakuran

1965- Muharrem Usta

1967

Kadir Çöpdemir

Sinan Oğan

Tuba Atav

1970 - İbrahim Tenekeci

1973 - Ayşe Önder

1979 - Orhan Ak

1980 - Tutku Açık

1981 - Alper Çağlar

1983

Deniz Evin

Gökhan Türkmen

1985 - Ergün Teber, Türk futbolcu

1987

Alper Akçam

Volkan Yılmaz

1988 - Zeki Korkmaz

1989 - Cindi Çelik

1995 - Muhammet Akyıldız,

1997 - Hande Baladın

1998 - Asım Can Çaykıran

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1846 - Carlo Cafiero

1948 - Birthe Kjær

1849 - Emil Zuckerkandl

1854 - Engelbert Humperdinck

1855 - Innokentiy Annensky

1862 - Nitobe Inazo

1873 - İvan Kliun

1875 - Edgar Rice Burroughs

1877 - Francis William Aston

1878 - J.F.C. Fuller

1886 - Othmar Schoeck

1895 - Hertha Sponer

1900 - Pedro Cea

1906 - Arthur Rowe

1919 - Willi Marxsen

1920 - Richard Farnsworth

1922 - Yvonne De Carlo

1923 - Rocky Marciano

1925

Arvonne Fraser

Roy Glauber

1929 - Kveta Fialová, Çek oyuncu (ö. 2017)

1931

Michel Dupuch

Michael O. Rabin

1932 - Derog Gioura

1933 - Conway Twitty

1934 - Agustín Drake Aldama

1935 - Mel Lopez

1937

Francisco Pinto Balsemão

Allen Jones

1938 - Alan Dershowitz

1939 - Lily Tomlin

1940- Annie Ernaux

1941

Graeme Langlands

Mittie Lawrence

1944 - Barbara Carrera

1946 - Barry Gibb

1947 - Jan Jakob Tønseth

1949 - Fidel Castro Díaz-Balart

1950 - Mihail Fradkov

1951 - Ferid Zoland

1952 - Michael Massee

1957 - Gloria Estefan, Kübalı şarkıcı

1961 - Bam Bam Bigelow

1962

Tony Cascarino

Ruud Gullit

1965 - Craig McLachlan

1966 - Ken Levine, Amerikalı oyun geliştiricisi

1969 - Henning Berg

1972 - Ali Şeyh Dib

1974 - Yutaka Yamamoto

1975

R. Kan Albay

Scott Speedman

1977

David Albelda

Simona Rinieri

1978 - Max Vieri

1982 - Jeffrey Buttle

1983

José Antonio Reyes, İspanyol futbolcu (ö. 2019)

Marcelo Carrusca

1984

Ludwig Göransson

László Köteles

1986

Gaël Monfils

Stella Mwangi

1987 - Christian Träsch, Alman eski futbolcu

1988

Sergio Escudero

Miles Plumlee

1989

Tom Kaulitz

Jefferson Montero

Daniel Sturridge

1990

Mélanie René

Guélor Kanga

Ann Sophie

Yuji Senuma

Scherri-Lee Biggs

1991 - İrina Antonenko

1992

Cristiano Biraghi

Kirani James

Teaonui Tehau

1993

Jan Kliment

Mario Lemina

1994 - Carlos Sainz Jr.

1996

Althea Reinhardt

Mads Valentin

Zendaya

1997 - Jeon Jungkook

2003 - An Yu-jin