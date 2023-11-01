Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
1 Kasım hangi burç? 1 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 1 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 1 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 1 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 1 Kasım hangi burç oluyor? 1 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 1 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 1 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
1 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
1 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.
1 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1839 - Gazi Ahmed Muhtar Paşa
1887 - Ayşe Sultan
1924 - Süleyman Demirel
1939 - Hıncal Uluç
1944 - Meltem Mete
1949 - Zeynep Aksu
1958 - Erkan Can
1961 - Kenan Kalav
1971 - Sibel Bilgiç
1980 - Bilgin Defterli
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1339 - IV. Rudolf
1607 - Georg Philipp Harsdörffer
1636 - Nicolas Boileau
1704 - Paul Daniel Longolius
1757 - Antonio Canova
1762 - Spencer Perceval
1778 - IV. Gustav Adolf
1831 - Harry Atkinson
1878 - Carlos Saavedra Lamas
1880 - Alfred Lothar Wegener
1881 - Ludwik Rajchman
1889 - Philip Noel-Baker
1911 - Donald Kerst
1911 - Henri Troyat
1918 - Ken Miles
1919 - Russell Bannock
1920 - Walter Matthau
1921 - Harald Quandt
1922 - George S. Irving
1923 - Victoria de los Ángeles
1923 - Sergey Mikaelyan
1926 - Betsy Palmer
1930 - Andrew N. Schofield
1932 - Al Arbour
1934 - Umberto Agnelli
1935 - Gary Player
1935 - Edward Said
1936 - Katsuhisa Hattori
1940 - Barry Sadler
1942 - Larry Flynt
1942 - Marcia Wallace
1943 - Jacques Attali
1943 - Salvatore Adamo
1943 - Alfio Basile
1943 - Bobby Heenan
1944 - Refik el-Hariri
1947 - Jim Steinman
1948 - Bill Woodrow
1948 - Hans Aabech
1948 - Manola Robles
1949 - David Foster
1949 - Michael Griffin
1950 - Robert B. Laughlin
1951 - Fabrice Luchini
1957 - Lyle Lovett
1958 - Charles Kaufman
1959 - Susanna Clarke
1959 - Valeria Cavalli
1960 - Tim Cook
1961 - Anne Donovan
1962 - Anthony Kiedis
1962 - Helene Udy
1963 - Rick Allen
1963 - Billy Gunn
1963 - Mark Hughes
1966 - Jeremy Hunt
1967 - Tina Arena
1972 - Toni Collette
1972 - Jenny McCarthy
1973 - Aishwarya Rai
1978 - Danny Koevermans
1979 - Milan Dudic
1984 - Miloš Krasic
1986 - Penn Badgley
1986 - Ksenija Balta
1987 - Meeri Koutaniemi
1994 - James Ward
1996 - Lil Peep
1996 - Yoo Jeong-yeon
En Çok Okunan Haberler
-
- İnan Kıraç, kızını evlatlıktan reddetti
- Açıklama yaptı: Paraşütle gelerek başarı...
- Dilan Polat ve Engin Polat gözaltında
- İsrail’i hedef aldıklarını açıkladılar!
- Gözaltına alınmadan önceki son paylaşımı gündem oldu
- Tedavi için Küba'ya giden Tanyeli yaşadıklarını anlattı
- Dünyaca ünlü bankadan çarpıcı tahmin!
- Asgari ücretliye kötü haber!
- 'Rakibimi biliyorum, siz de anlamışsınızdır...'
- Türkiye'nin konuştuğu çift gözaltında!