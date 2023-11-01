1 Kasım hangi burç? 1 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 01.11.2023 - 09:44

Güncelleme: 01.11.2023 - 09:44

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 1 Kasım hangi burç oluyor? 1 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 1 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 1 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

1 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

1 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.

1 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1839 - Gazi Ahmed Muhtar Paşa



1887 - Ayşe Sultan



1924 - Süleyman Demirel



1939 - Hıncal Uluç



1944 - Meltem Mete



1949 - Zeynep Aksu



1958 - Erkan Can



1961 - Kenan Kalav



1971 - Sibel Bilgiç



1980 - Bilgin Defterli



Bugün doğan yabancı ünlüler:

1339 - IV. Rudolf

1607 - Georg Philipp Harsdörffer

1636 - Nicolas Boileau

1704 - Paul Daniel Longolius

1757 - Antonio Canova

1762 - Spencer Perceval

1778 - IV. Gustav Adolf

1831 - Harry Atkinson

1878 - Carlos Saavedra Lamas

1880 - Alfred Lothar Wegener

1881 - Ludwik Rajchman

1889 - Philip Noel-Baker

1911 - Donald Kerst

1911 - Henri Troyat

1918 - Ken Miles

1919 - Russell Bannock

1920 - Walter Matthau

1921 - Harald Quandt

1922 - George S. Irving

1923 - Victoria de los Ángeles

1923 - Sergey Mikaelyan

1926 - Betsy Palmer

1930 - Andrew N. Schofield

1932 - Al Arbour

1934 - Umberto Agnelli

1935 - Gary Player

1935 - Edward Said

1936 - Katsuhisa Hattori

1940 - Barry Sadler

1942 - Larry Flynt

1942 - Marcia Wallace

1943 - Jacques Attali

1943 - Salvatore Adamo

1943 - Alfio Basile

1943 - Bobby Heenan

1944 - Refik el-Hariri

1947 - Jim Steinman

1948 - Bill Woodrow

1948 - Hans Aabech

1948 - Manola Robles

1949 - David Foster

1949 - Michael Griffin

1950 - Robert B. Laughlin

1951 - Fabrice Luchini

1957 - Lyle Lovett

1958 - Charles Kaufman

1959 - Susanna Clarke

1959 - Valeria Cavalli

1960 - Tim Cook

1961 - Anne Donovan

1962 - Anthony Kiedis

1962 - Helene Udy

1963 - Rick Allen

1963 - Billy Gunn

1963 - Mark Hughes

1966 - Jeremy Hunt

1967 - Tina Arena

1972 - Toni Collette

1972 - Jenny McCarthy

1973 - Aishwarya Rai

1978 - Danny Koevermans

1979 - Milan Dudic

1984 - Miloš Krasic

1986 - Penn Badgley

1986 - Ksenija Balta

1987 - Meeri Koutaniemi

1994 - James Ward

1996 - Lil Peep

1996 - Yoo Jeong-yeon