10 Ekim hangi burç? 10 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 10.10.2023 - 10:06

Güncelleme: 10.10.2023 - 10:06

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 10 Ekim hangi burç oluyor? 10 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 10 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 10 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

10 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?

10 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.

10 EKİM'DE DOĞANLAR ÜNLÜLER

Bugün doğan Türk ünlüler

1470 - Yavuz Sultan Selim

1857 - Yusuf İzzeddin Efendi

1928 - Leyla Gencer

1929 - Ayten Alpman

1932 - Tomris Oğuzalp

1932 - Üner Teoman

1946 - Taha Akyol

1959 - Arif Peçenek

1963 - Hülya Avşar

1966 - İbrahim Erkal

1968 - Feridun Düzağaç

1983 - Tolga Zengin

Bugün doğan yabancı ünlüler

1486 - III. Charles

1684 - Antoine Watteau

1731 - Henry Cavendish

1900 - Helen Hayes

1901 - Alberto Giacometti

1908 - Mercè Rodoreda

1924 - Ed Wood

1941 - Peter Coyote

1946 - Charles Dance

1948 - Séverine

1963 - Daniel Pearl

1964 - Sarah Lancashire

1964 - Crystal Waters

1965 - Chris Penn

1966 - Tony Adams

1966 - Carolyn R. Bertozzi

1966 - Bai Ling

1971 - Graham Alexander

1971 - Elvir Bolic

1974 - Julio Cruz

1975 - Ramón Morales

1978 - Jodi Lyn O'Keefe

1979 - Mya

1986 - Ezequiel Garay

1991 - Xherdan Shaqiri