Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
10 Ekim hangi burç? 10 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 10 Ekim'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 10 Ekim'de doğan biri hangi burç olur? 10 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 10 Ekim hangi burç oluyor? 10 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 10 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 10 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
10 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?
10 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.
10 EKİM'DE DOĞANLAR ÜNLÜLER
Bugün doğan Türk ünlüler
1470 - Yavuz Sultan Selim
1857 - Yusuf İzzeddin Efendi
1928 - Leyla Gencer
1929 - Ayten Alpman
1932 - Tomris Oğuzalp
1932 - Üner Teoman
1946 - Taha Akyol
1959 - Arif Peçenek
1963 - Hülya Avşar
1966 - İbrahim Erkal
1968 - Feridun Düzağaç
1983 - Tolga Zengin
Bugün doğan yabancı ünlüler
1486 - III. Charles
1684 - Antoine Watteau
1731 - Henry Cavendish
1900 - Helen Hayes
1901 - Alberto Giacometti
1908 - Mercè Rodoreda
1924 - Ed Wood
1941 - Peter Coyote
1946 - Charles Dance
1948 - Séverine
1963 - Daniel Pearl
1964 - Sarah Lancashire
1964 - Crystal Waters
1965 - Chris Penn
1966 - Tony Adams
1966 - Carolyn R. Bertozzi
1966 - Bai Ling
1971 - Graham Alexander
1971 - Elvir Bolic
1974 - Julio Cruz
1975 - Ramón Morales
1978 - Jodi Lyn O'Keefe
1979 - Mya
1986 - Ezequiel Garay
1991 - Xherdan Shaqiri
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