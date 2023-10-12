12 Ekim hangi burç? 12 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 12.10.2023 - 10:02

Güncelleme: 12.10.2023 - 10:02

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 12 Ekim hangi burç oluyor? 12 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 12 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 12 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

12 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?

12 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.

12 EKİM'DE DOĞANLAR ÜNLÜLER

Bugün doğan Türk ünlüler

1920 - Reha Oğuz Türkkan

1928 - Türkân Akyol

1934 - Oğuz Atay

1971 - Güntekin Onay

1972 - Kâmil Güler

1974 - Ebru Gündeş

1975 - Fettah Can

1978 - Tolga Karel

1979 - Derya Can

1981 - Engin Akyürek

1984 - Deniz Gönenç Sümer

1990 - Bora Akkaş

Bugün doğan yabancı ünlüler

1008 - Go-Ichijo

1240 - Tr?n Thánh Tông

1350 - Dmitri Donskoy

1490 - Bernardo Pisano

1533 - Asakura Yoshikage

1537 - VI. Edward

1558 - III. Maximilian

1798 - I. Pedro

1808 - Victor Prosper Considerant

1840 - Helena Modjeska

1859 - Diana Abgar

1865 - Arthur Harden

1866 - Ramsay MacDonald

1872 - Ralph Vaughan Williams

1875 - Aleister Crowley

1889 - Christopher Dawson

1891 - Edith Stein

1896 - Eugenio Montale

1917 - Roque Máspoli

1921 - Art Clokey

1927 - Antonia Rey

1928 - Domna Samiu

1931 - Ole-Johan Dahl

1932 - Dick Gregory

1934 - Richard Meier

1935 - Don Howe

1935 - Luciano Pavarotti

1945 - Aurore Clément

1946 - Rosanna Marani

1948 - Rick Parfitt

1949 - Ilich Ramirez Sanchez

1955 - Einar Aas

1955 - Ashley Adams

1955 - Pat DiNizio

1956 - Allan Evans

1957 - Clémentine Célarié

1961 - Chendo

1962 - Carlos Bernard

1962 - Branko Srvenkovski

1963 - Raimond Aumann

1963 - Satoshi Kon

1963 - Dave Legeno

1965 - Scott O'Grady

1966 - Wim Jonk

1968 - Anne Richard

1968 - Hugh Jackman

1969 - Zeljko Milinovic

1970 - Kirk Cameron

1975 - Marion Jones

1976 - Kajsa Bergqvist

1977 - Young Jeezy

1980 - Andreas Constantinou

1980 - Ledley King

1981 - Sun Tiantian

1983 - Alex Brosque

1983 - Carlton Cole

1986 - Tyler Blackburn

1986 - Yannis Maniatis

1986 - Li Wenliang

1988 - Calum Scott

1990 - Henri Lansbury

1992 - Josh Hutcherson

2004 - Darci Lynne