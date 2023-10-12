Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
12 Ekim hangi burç? 12 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 12 Ekim'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 12 Ekim'de doğan biri hangi burç olur? 12 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 12 Ekim hangi burç oluyor? 12 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 12 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 12 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
12 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?
12 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.
12 EKİM'DE DOĞANLAR ÜNLÜLER
Bugün doğan Türk ünlüler
1920 - Reha Oğuz Türkkan
1928 - Türkân Akyol
1934 - Oğuz Atay
1971 - Güntekin Onay
1972 - Kâmil Güler
1974 - Ebru Gündeş
1975 - Fettah Can
1978 - Tolga Karel
1979 - Derya Can
1981 - Engin Akyürek
1984 - Deniz Gönenç Sümer
1990 - Bora Akkaş
Bugün doğan yabancı ünlüler
1008 - Go-Ichijo
1240 - Tr?n Thánh Tông
1350 - Dmitri Donskoy
1490 - Bernardo Pisano
1533 - Asakura Yoshikage
1537 - VI. Edward
1558 - III. Maximilian
1798 - I. Pedro
1808 - Victor Prosper Considerant
1840 - Helena Modjeska
1859 - Diana Abgar
1865 - Arthur Harden
1866 - Ramsay MacDonald
1872 - Ralph Vaughan Williams
1875 - Aleister Crowley
1889 - Christopher Dawson
1891 - Edith Stein
1896 - Eugenio Montale
1917 - Roque Máspoli
1921 - Art Clokey
1927 - Antonia Rey
1928 - Domna Samiu
1931 - Ole-Johan Dahl
1932 - Dick Gregory
1934 - Richard Meier
1935 - Don Howe
1935 - Luciano Pavarotti
1945 - Aurore Clément
1946 - Rosanna Marani
1948 - Rick Parfitt
1949 - Ilich Ramirez Sanchez
1955 - Einar Aas
1955 - Ashley Adams
1955 - Pat DiNizio
1956 - Allan Evans
1957 - Clémentine Célarié
1961 - Chendo
1962 - Carlos Bernard
1962 - Branko Srvenkovski
1963 - Raimond Aumann
1963 - Satoshi Kon
1963 - Dave Legeno
1965 - Scott O'Grady
1966 - Wim Jonk
1968 - Anne Richard
1968 - Hugh Jackman
1969 - Zeljko Milinovic
1970 - Kirk Cameron
1975 - Marion Jones
1976 - Kajsa Bergqvist
1977 - Young Jeezy
1980 - Andreas Constantinou
1980 - Ledley King
1981 - Sun Tiantian
1983 - Alex Brosque
1983 - Carlton Cole
1986 - Tyler Blackburn
1986 - Yannis Maniatis
1986 - Li Wenliang
1988 - Calum Scott
1990 - Henri Lansbury
1992 - Josh Hutcherson
2004 - Darci Lynne
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